Około 2 hektary lasu spłonęły dziś na terenie Puszczy Noteckiej w powiecie międzychodzkim.

14 zastępów strażaków zawodowych i ochotników, oraz 2 samoloty gaśnicze typu Dromader gasiły dziś pożar Puszczy Noteckiej. Las zaczął się palić na terenie leśnictwa Czapliniec.

Akcję gaśniczą skutecznie utrudniał porywisty wiatr, który sprawiał że pożar szybko się rozprzestrzeniał - donosi portal TenPoznań.pl. To dlatego do walki z żywiołem skierowano aż 14 zastępów strażaków, których z powietrza wspierały samoloty gaśnicze należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Kolejnym utrudnieniem było silne zadymienie.

Pożar udało się opanować po kilku godzinach. Spaliło się jednak około 2 hektarów lasu. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane.