11 zastępów przez 6 godzin walczyło z pożarem w hali produkcyjnej zakładu w Pijanowie, w województwie świętokrzyskim.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Pożar wybuchł w środę przed południem na terenie zakładów mięsnych w Pijanowie, w powiecie koneckim w woj. świętokrzyskim. Z powodu gęstego dymu wszyscy pracownicy firmy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem strażaków. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.

Jak ustalili strażacy, ogień pojawił się na poddaszu nad częścią produkcyjną zakładu oraz nad sąsiadującą częścią biurową obiektu. Trzeba było częściowo rozebrać pokrycie dachu, by ugasić ogień. Ze wzgledu na silne zadymienie strażacy musieli pracować w aparatach do ochrony dróg oddechowych. Przy użyciu podnośnika koszowego pożar ugaszono.

Jak ustalili strażacy, źródłem pożaru nieszczelna instalacji do odprowadzania gazów z komory do termicznej obróbki wędlin. Akcję prowadziło łącznie 11 zastępów i 40 strażaków, a działania trwały ponad 6 godzin - podaje KP PSP w Końskich. Po ugaszeniu ognia strażacy musieli rozebrać spaloną konstrukcję dachu, po czym sprawdzili obiekt kamerami termowizyjnymi, by wykluczyć ukryte zarzewia ognia.