Już po raz ósmy, podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, wyróżniliśmy najbardziej innowacyjne produkty rolnicze.

Spośród zgłoszeń do konkursu Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 Kapituła powołana przez redakcję „Farmera” przyznała X wyróżnień.

W konkursie udział wzięli producenci i dystrybutorzy nawozów, środków ochrony roślin i materiału hodowlanego, pasz i dodatków paszowych, budynków inwentarskich i ich wyposażenia, ciągników i maszyn rolniczych, programów i urządzeń wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz produktów finansowych.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl również wybierali swoich faworytów. Każdy z nich mógł oddać głos, na najbardziej innowacyjny w ich opinii produkt.

Wręczenie nagród miało miejsce 27 października podczas uroczystej gali "Farmera", towarzyszącej 10. edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 27 października w podwarszawskim hotelu Windsor w Jachrance. Była to okazja nie tylko do uściśnięcia dłoni zwycięzcom, lecz także kuluarowych rozmów o zmianach w rolnictwie i innowacjach, które zdają się niezbędne, by podołać współczesnym wyzwaniom przed jakimi staje rolnictwo. Z roku na rok w naszym konkursie pojawia się coraz więcej zgłoszeń. Z jednej strony cieszy fakt, że nasze wyróżnienia są rozpoznawalnym odznaczeniem, a logo naszego konkursu częściej pojawia się na nagrodzonych produktach; z drugiej zaś jest to wyraźny trend branży w szukaniu i tworzeniu coraz bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.

W jury konkursu zasiedli:

Henryk Bujak, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

inż. Sebastian Dorociński, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mariusz Kucharski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gospodarstwa – Państwowy Instytut Badawczy, oddział we Wrocławiu

Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Aleksander Lisowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

dr hab. Tomasz Niemiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Podlaski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

oraz dziennikarze redakcji.

Lista laureatów wybranych przez jury

Kategoria: Ciągniki rolnicze

Ciągniki rolnicze: Deutz-Fahr 5D TTV firmy SAME Deutz-Fahr Polska

To kompaktowy ciągnik rolniczy z najbardziej zaawansowanym wyposażeniem. Silnik ma moc od 95 do 116 KM. Bezstopniowy napęd pracuje w trzech trybach. Hydraulika z pompą Load-Sensing zasila elektronicznie sterowane obwody z pełną regulacją. W nowej kabinie z płaską podłogą jest podłokietnik z joystickiem, monitor do nawigacji oraz obsługi ciągnika i maszyn przez ISOBUS. Ciągnik ma stałe łącze internetowe.

Kategoria: Inne maszyny rolnicze

Harventi Vision - Camvio H100 firmy Harventi Vision

To flagowy produkt polskiej firmy – system służący do sterowania opielaczem międzyrzędowym z wykorzystaniem kamery uzbrojonej w algorytm sztucznej inteligencji. Innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje połączenie wizji komputerowej, hydrauliki oraz aplikacji mobilnej.

Kategoria: Programy, narzędzia w tym finansowe i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt

RegAgri Explorer firmy BNP Paribas Bank Polska

Umożliwia oszacowanie potencjału uprawianej ziemi do redukcji własnej emisji oraz wychwytywania CO2 z atmosfery. Narzędzie ułatwia producentom rolnym skuteczne wdrażania praktyk rolnictwa regeneracyjnego chroniącego jakość i żywotność gleby. To pierwsze tego typu narzędzie w Europie i jedno z nielicznych na świecie. Opiera się na danych z map zasobności glebowej, odczytach historycznego użytkowania gruntów oraz modelach obliczających potencjał do sekwestracji węgla w glebie.

Kategoria: Budynki inwentarskie i wyposażenie

Robot myjący Unidoz Robot P22 firmy Unidoz

Pierwszy polski robot do automatycznego mycia kojców tuczu trzody chlewnej. Myje ściany, posadzkę i sufit, dookoła własnej osi. Do wyboru ma 3 programy pracy, w zależności od stopnia zabrudzenia. Zastępuje pracowników podczas najgorszej części pracy.

Kategoria: Nasiennictwo

Pszenica ozima Liberia firmy Poznańska Hodowla Roślin

Pszenica ozima Liberia jest odmianą chlebową o wysokim potencjale plonowania ­­– zarówno na podstawowym, jaki i intensywnym poziomie agrotechnicznym – również w latach suchych. Zimotrwałość, grube i wyrównane ziarno oraz mocna i sztywna słoma to połączenie znakomitych cech. Największą innowacyjnością Liberii jest jej odporność na podstawowe choroby pszenicy.

Kategoria: Nawozy

Maximus AminoPerfect firmy Ekoplon

To grupa nowoczesnych nawozów do kompleksowego nawożenia oraz ochrony roślin przed stresami abiotycznymi. Pozwalają utrzymać wysokie parametry jakościowe i ilościowe plonu. Są unikatowym połączeniem wysokiej zawartości składników pokarmowych.

Kategoria: Pasze i dodatki paszowe

OmniGen AF firmy Phibro Animal Health Poland

OmniGen to unikatowa, opatentowana kompozycja przeznaczona dla krów. Zawiera krzemiany i drożdże. Wspomaga układ odpornościowy co potwierdzają badania opublikowane w ponad stu publikacjach naukowych i recenzowanych artykułach oraz terenowe testy przeprowadzono w ponad tysiącu gospodarstw, na przeszło 650 tysiącach krów mlecznych.

Kategoria: Środki ochrony roślin

Belanty® firmy BASF Polska

Belanty® to fungicyd oparty na innowacyjnym triazolu Revysol®. Chroni buraki cukrowe przed chwościkiem, brunatną plamistością liści i rdzą, a kukurydzę przed żółtą plamistością liści oraz fuzariozą. Wprowadzenie tej substancji do uprawy stwarza nowe możliwości.





Kategoria: Środki poprawiające właściwości gleby

FosfoPower firmy PROCAM Polska

Zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii wytwarzające między innymi kwasy organiczne oraz enzymy efektywnie rozpuszczające trudnodostępne formy fosforu w glebowych zasobach nieorganicznych i organicznych. Nadwyżki powstające w wyniku tych procesów są absorbowane przez rośliny, które korzystają w ten sposób z niedostępnych form fosforu w zawartych w glebie. FosfoPower zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego, umożliwia zmniejszenie dawek nawozów.





Lista laureatów wybranych przez Czytelników

BlueN® firmy Corteva Agriscience Poland

Nowatorski produkt wspierający odżywianie roślin azotem. Wzmacnia ich odporność oraz stymuluje wzrost i rozwój. Asymilacja azotu odbywa się poprzez liście. Bakterie „dbają” o rośliny, na których bytują. Działają w ciągu całego cyklu wegetacji dostarczając azot z powietrza, niezależnie od ilości tego, który znajduje się w glebie.

Ciągnik rolniczy John Deere 6R185 firmy John Deere Polska

Ciągnik dysponuje mocą maksymalną 204 KM, która dzięki inteligentnemu zarządzaniu może zostać zwiększona o dodatkowe 30 KM. Maszyna waży średnio niecałe 8 ton, co decyduje o jej wszechstronności. Całość dopełnia kabina z dwojgiem drzwi panoramicznymi lub słupkiem B po lewej stronie oraz wyświetlaczem 4. generacji.

Tudor 114 OD firmy Innvigo Sp. z o.o.

To herbicyd kukurydziany z trzema substancjami aktywnymi w składzie. Jest jedynym produktem na polskim rynku łączącym nikosulfuron, florasulam i tifensulfuron metylowy. Zwalcza więc chwasty jedno i dwuliścienne w uprawach kukurydzy. Jego wyjątkowa skuteczność jest również wynikiem zastosowania nowoczesnej formulacji olejowej.

Gratulujemy zwycięzcom i już dziś zachęcamy kolejne firmy do tworzenia innowacji na miarę rolnictwa XXI wieku i zgłaszania tychże rozwiązań w przyszłorocznej edycji konkursu – startujemy ponownie latem 2023 roku!