Pracownicy wielkopolskiego ODR doradzają i... biegają - charytatywnie

Chociaż na co dzień pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zajmują się doradztwem i pomocą rolnikom, to w wolnej chwili pomagają charytatywnie także innym.

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Każdy sposób jest dobry aby pomóc cierpiącym na tę coraz bardziej popularną chorobę. Jednym z nich jest Niebieska Fala – charytatywny bieg, który ma na celu zebranie pieniędzy na daną placówkę oświatową (w tym roku na Szkołę Podstawową nr 68 w Poznaniu) oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

W tym roku w biegu wzięło udział pięcioro pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Tegoroczna edycja Niebieskiej Fali jest już czwartą w historii. Jednak z powodu panującej pandemii koronawirusa – odbywa się wirtualnie. Każda osoba, która się zapisała i wpłaciła pieniądze, od 28 marca do 11 kwietnia ma czas, by symbolicznie wystartować na wybranym przez siebie dystansie. Najlepiej z niebieską koszulką. Do wyboru są dystanse 1, 5 lub 10 km.

Po raz trzeci w biegu bierze w niej udział Nina Bartol z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie obornickim.

– Mimo mnóstwa szkoleń, kursów, konferencji, projektów, obowiązków domowych, nie zapominamy o czynieniu dobra i spędzaniu czasu z rodzinami w sposób aktywny – opowiada Nina Bartol.

– W ten sposób propagujemy także zdrowy tryb życia, popularyzujemy bieganie wśród dzieci, młodzieży, dorosłych czy niepełnosprawnych, a jednocześnie przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z problemem autyzmu.

Weronika Foedke wraz z mężem, fot. WODR

Oprócz Niny Bartol, w niebieskiej fali wzięło udział także czworo innych pracowników WODR: Jarosław Cieśla, Mariola Strauchmann, Łukasz Kowalski, Weronika Foedke.

Mariola Strauchmann z mężem, fot. WODR

Inni przedstawiciele WODR zaznaczają: „Jesteśmy dumni z ich postawy!”. Działalność godna naśladowania. A biegaczom z wielkopolskiego ODR redakcja Farmera życzy pary w nogach i wiatru w plecy.