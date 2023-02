Policjanci zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa rolnika w gospodarstwie pod Zwoleniem.

Policjanci zatrzymali 59-letniego pracownika gospodarstwa w powiecie zwoleńskim na Mazowszu, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 57-letniego pracodawcy. Zatrzymany usłyszał już w prokuraturze zarzuty, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek 9 lutego. Policjanci ze Zwolenia na miejscu ustalili, że pomiędzy zgłaszającym, a wykonującym obowiązki w gospodarstwie pracownikiem doszło do kłótni, która przerodziła się w szarpaninę. Pracownik najpierw zaczął bić gospodarza, a następnie wyjął nóż i zadał mu kilka ciosów. Sprawca uciekł w nieznanym kierunku przed przybyciem policjantów.

Poszukiwania sprawcy

Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która rannego mężczyznę przewiozła do szpitala. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania 59-latka, jego zdjęcie przekazano wszystkim patrolom na służbie. Do pomocy wezwano również przewodnika z psem tropiącym oraz funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Już po kilku godzinach od zdarzenia policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Zatrzymany był trzeźwy i trafił do policyjnego aresztu. W piątek (10.02) Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Sprawcy grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.