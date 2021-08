Premier: Nie godzimy się na niezgłoszone blokady dróg

– Na niezgłoszone blokady dróg nie możemy się godzić – powiedział Mateusz Morawiecki, gdy dziennikarz poprosił go o komentarz do dzisiejszej blokady drogi przez AGROunię koło Sampławy. – Poproszę ministra spraw wewnętrznych o zdecydowaną reakcję – dodał premier.

Mateusz Morawiecki spotkał się z rodzinami w Żabiej Woli i tam właśnie był pytany przez dziennikarzy o rolniczą blokadę drogi.

– Z rolnikami rozmawiamy codziennie – mówił Morawiecki.

Zaznaczył odnosząc się do postulatów AGROunii, że Polski Ład, który zostanie przedstawiony w całości we wrześniu jest atrakcyjnym programem dla rolników.

Premier powiedział, że oferuje on "nowe podejście do gospodarstw rodzinnych", zauważając, że 10 mln gospodarstw rolniczych w Polsce ma powierzchnię nie większą niż 10 ha.

W ocenie premiera wprowadzi on m.in. powszechność ubezpieczeń rolniczych, co pozwoli zarządzać producentom rolnym sytuacjami kryzysowymi. Rozwiąże także kłopoty z rolniczym handlem, skracając drogę produktów od rolników do konsumentów, dając im także możliwość na wyższe dochody z pracy na roli.

Szef rządu przypomniał, że prowadzony przez niego dialog z rolnikami nie jest łatwy i często ze strony producentów padają trudne pytania, m.in. o ASF.

– Przekazaliśmy bezprecedensową pulę środków finansowych w wysokości 200 mln zł na pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały przez ASF, pulę, która nigdy wcześniej nie była przekazana na taki cel – podkreślił Morawiecki.

Dziś, tj. 17 sierpnia, po godz. 8 droga krajowa nr 15 została zablokowana przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 536 w okolicach Sampławy. Uczestnicy protestu przyjechali ciągnikami, mają ze sobą transparenty, m.in. "Obronimy polską wieś".

AGROunia zapowiada, że strajk rolników w tym miejscu potrwa 24 godziny, a przejazd dk nr 15 zablokuje nawet 100 traktorów.

Jednym z powodów protestu są problemy hodowców trzody chlewnej związane z ASF. Działacze AGROunii deklarują, że ich celem jest obrona krajowej produkcji żywności i domagają się rozpoczęcia rozmów z rządem.