Sąd zaakceptował wniosek prokuratury. 51-letni szef spółki najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Prokurator wnioskował również o zabezpieczenie majątkowe na 8 mln zł.

Jak informuje lubelska Komenda Wojewódzka Policji, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu szefa spółki „Kampol-Fruit” – Piotra F na 3 miesiące. Jak się dowiadujemy, jest on podejrzany o oszustwa na kwotę nie 3,5 mln zł (jak wcześniej podano), a ponad 9,5 miliona złotych!

Zatrzymany 51-latek został w czwartek 2 lutego doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszał łącznie 35 zarzutów dotyczących oszustw na szkodę osób i podmiotów z branży rolniczej. Policjanci zabezpieczyli u podejrzanego 40 tys. zł na poczet ewentualnych kar i skierowali wnioski o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego na łączną kwotę w wysokości ponad 8 milionów złotych.

Sprawą, w wyniku doniesień medialnych i zawiadomienia ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, zajęli się policjanci z wydziału ds. przestępczości gospodarczej z KWP w Lublinie oraz śledczy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. „Postępowanie dotyczy doprowadzenia wielu osób i podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, poprzez zawieranie umów skupu owoców i warzyw, pomimo posiadanej wiedzy na temat niewypłacalności spółki.” – czytamy w komunikacie KWP.

Oszukano dostawców

51-letni przedsiębiorca miał oszukać kilkadziesiąt osób i podmiotów z branży rolnej. „Szacuje się wstępnie, że za dostarczone przez osoby prywatne i inne podmioty produkty rolnicze tylko w okresie od lipca 2021 r. do października 2022 r., spółka nie wypłaciła pokrzywdzonym z powiatu ryckiego oraz łęczyńskiego kwoty ponad 9,5 miliona złotych. Tym samym wprowadziła ich w błąd co do sytuacji finansowej spółki oraz zamiaru i możliwości zapłaty za dostarczone owoce.” – podaje Policja.

Do zatrzymania prezesa doszło do tego na terenie województwa łódzkiego, gdzie mężczyzna zamieszkiwał. Policjanci dokonali także kilku przeszukań firm i mieszkań prywatnych. Za zarzucane czyny kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.