Prezesa spółki aresztowano, a jego majątek zabezpieczono na poczet długów. Od restrukturyzatora firmy oszukani dostawcy dowiedzieli się jednak, że aresztowany wcale prezesem nie był, a kontrolę nad spółką przejęła inna firma.

Dostawcy Kampol-Fruit tracą nadzieję na odzyskanie należności za odstawione w ubiegłym roku do firmy owoce i warzywa. O ich protestach w grudniu i styczniu br. przed zakładami spółki w Rykach i Milejówku głośno było w całym kraju. Na tyle głośno, że minister rolnictwa wnioskował do prokuratury o zajęcie się sprawą, a jego zastępca zwrócił się do Prokuratora Krajowego o nadzór nad śledztwem. Wydawało się, że sprawiedliwości szybko stanie się zadość i rolnicy odzyskają należne pieniądze. Dziś jednak oszukani rolnicy powodów do optymizmu nie widzą.

Śledztwo trwa…

Lubelska prokuratura podjęła śledztwo, w wyniku którego w lutym br. zatrzymany i tymczasowo aresztowany pod zarzutem oszustw finansowych został Piotr F. – właściciel i prezes spółki Kampol-Fruit. Przedstawiono mu 35 zarzutów, dotyczących wprowadzenia w błąd podmiotów rolniczych oraz osób prywatnych, które nie otrzymały zapłaty za odstawione owoce i warzywa. Na majątku podejrzanego dokonano zabezpieczenia majątkowego o wartości ponad 8 mln zł. Kwota nie pokryłaby w całości należności rolników, które lubelska prokuratura oszacowała na 9,5 mln zł.

- Śledztwo wciąż trwa. Tymczasem Piotr F. został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące, a więc w kwietniu może wyjść na wolność – mówi Paweł Jaruga, jeden z poszkodowanych przez Kampol-Fruit rolników. -Jeszcze wcześniej, bo do końca marca sąd winien podjąć decyzję w kwestii restrukturyzacji firmy.

-Prawdziwą kpiną jednak jest to, że ta firma wciąż działa. Gdy my prosiliśmy się o należne pieniądze, oni wciąż prowadzili skup i innym płacili, ale nie nam. Teraz też dzwonią do rolników, że chcą kupować jabłka i obiecują natychmiastowa zapłatę – skarży się plantator porzeczek i agrestu z Lubelszczyzny.

Restrukturyzacja bez układu

Zimowe protesty rolników były skutkiem układu, jaki zaproponować chciał rolnikom prawnik, prowadzący restrukturyzację zadłużonych zakładów. Wynikało z niego, że dostawcy owoców i warzyw muszą zadowolić się tylko połową należnych pieniędzy, bo druga połowa będzie umorzona. Banki i podmioty publiczne, jak ZUS czy Urząd Skarbowy miały tymczasem zostać spłacone w całości i to z ustawowymi odsetkami. A decydujący głos przy zatwierdzaniu układu mieli mieć właśnie najwięksi wierzyciele.

Rolnicy nie zgadzali się na ponoszenie kosztów ratowania padającej firmy. Stało się jednak właśnie tak, jak obawiali się oszukani plantatorzy. Banki i instytucje, którym należało się ponad 2/3 wierzytelności zatwierdziły kontrowersyjny układ. Tyle, że restrukturyzator spółki stwierdził, że nie jest w stanie go zrealizować, bo w wyniku zmian w strukturze własnościowej spółki nie jest w stanie znaleźć środków na spłatę zobowiązań. Ze sprawozdania nadzorcy układu rolnicy dowiedzieli się, w chwili zatrzymania Piotr F. nie był już wcale jej prezesem firmy. W grudniu 2022r. 51% udziałów w spółce Kampol-Fruit przeszło na spółkę Kaltrex Trade, z którą zakład kooperował, a prezesem Kampol-Fruit została córka prezesa owej spółki.

Ostatecznie nadzorca stwierdził, że z powodu owych zmian korporacyjnych, a do tego braku regulowania przez Kampol-Fruit bieżących zobowiązań nie widzi możliwości wykonania zatwierdzonego przez wierzycieli układu.

Wątpliwości i obawy

W sprawozdaniu czytamy też, że restrukturyzator nie doczekał się potrzebnych informacji od nowej prezes i rodzą się obawy, że dłużnik w trakcie realizacji układu nie dążyłby do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

-Sąd zgodził się na zabezpieczenie majątkowe u aresztowanego prezesa. To dawało nadzieję, że będzie musiał nas spłacić z prywatnych środków – mówi Paweł Jaruga, lider oszukanych plantatorów.-Ale skoro nie jest prezesem, a kontrolę nad jego spółką przejęła inna spółka? – pyta rolnik.

Olbrzymie wątpliwości nie tylko oszukanych rolników budzi fakt, że wspomniane roszady kadrowo-własnościowe nastąpiły w momencie, gdy firma stała już na skraju plajty i trwała jej restrukturyzacja.

-Zastanawiamy się też, dlaczego zatrzymany został jedynie Piotr F. Przecież cały zarząd i rada nadzorcza firmy doskonale zdawały sobie sprawę z sytuacji finansowej w spółce – dodaje Jaruga.