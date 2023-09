Obserwowane wiosną problemy na rynku zbóż były inspirowane polityką. Nie stanem faktycznym - stwierdził Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w rozmowie z farmer.pl. Poinformował również, że zapadła decyzja o utworzeniu rezerwy kukurydzy, którą RARS będzie w najbliższych dniach skupować.

Farmer: Panie Prezesie, ostatnio słyszymy o działaniach Agencji, chodzi mi o podejmowany skup z rynku w sytuacji, gdy okazuje się że jest problem z nadmiarem danego towaru. Tak było wiosną w przypadku zbóż, a w ostatnich dniach z mlekiem i masłem. Czy w związku z tym można powiedzieć, że Agencja Rezerw Strategicznych jest regulatorem rynku rolnego?



Michał Kuczmierowski: Tak to może wyglądać i pewnie często taki jest skutek naszych działań, ale Agencja jest instytucją odpowiedzialną za rezerwy strategiczne, w skład których wchodzą produkty rolne i żywnościowe. Obserwujemy rynek i kontraktujemy rezerwy wtedy, gdy ceny są odpowiednie, czyli nie wtedy, kiedy są na górce, ale wtedy, gdy są odpowiednio niskie. Dzięki temu finanse związane z kupowaniem tych produktów na rezerwy są efektywnie wydawane.



F: Czyli można powiedzieć, że nieszczęście rolników, wynikające z niskich cen, jest wam na rękę?



MK: Wydajemy pieniądze publiczne i nasze zakupy muszą być efektywne, ale też nikt nie kupuje towarów na zapas, kiedy jest ich mało i mają wysoką cenę. Korzystamy z koniunktury, ale też, co nieraz można było zauważyć, nasza działalność bardzo szybko prowadzi do zmian cen na rynku. Ale również rolnicy nie powinni narzekać – zawsze kiedy nawet tylko Ogłaszamy Zamiar kontraktowania obserwujemy bardzo szybko wzrost cen na rynku. Zatem widzimy że nasza działalność ma olbrzymie znaczenie dla całej branży rolnej.



F: Czyli jednak – regulator rynku?



MK: W tym kontekście rzeczywiście media, obserwując sytuację na rynku, mogą powiedzieć, że to jest działalność regulacyjna, bo faktycznie, gdy my ogłaszamy sam zamiar zakupu zboża, to ceny idą od razu w górę. Widzimy tę sytuację i nie unikniemy jej, jako dość duży podmiot działający na rynku. Jednak chciałbym podkreślić, że naszym podstawowym zadaniem jest utrzymywanie i zarządzanie rezerwami i w ten sposób definiujemy naszą działalność.

Michał Kuczmierowski, prezes RARS, fot. RARS

Ile zboża zdjęto z rynku w ramach tegorocznego, wiosennego skupu na uzupełnienie rezerw?Bardzo niewiele - zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Aż byliśmy tym zaskoczeni, ponieważ plan był taki, aby utworzyć rezerwę wielokrotnie większą od tego, co udało nam się zakupić. Niestety o szczegółach nie mogę mówić, ponieważ rezerwy są objęte ustawowo tajemnicą państwową, natomiast to pokazało, że problem, który rzekomo występował wówczas na rynku, był w pewnym sensie bańką informacyjną, może również bańką spekulacyjną, pompowaną przez niektóre grupy polityczne, które chciały pokazać w jakiś sposób nieudolność rządu poprzez problem na rynku rolnym, który de facto nie istniał.Panie Prezesie, faktycznie nie było zboża na rynku, czy raczej oferta cenowa była dla RARS nieakceptowalna?Prowadziliśmy kilkakrotnie rozpytanie rynku, bowiem zgodnie z planem, byliśmy zobligowani do sporych zakupów na rezerwy i niestety, nie było oferty zboża na rynku. Zainteresowanie współpracą wyraziło kilkanaście podmiotów, które miały do zaoferowania towar w ilości większej niż tysiąc ton. Zdecydowanie ogólna ilość tego zboża, które było nam wówczas zaoferowane, była wielokrotnie poniżej naszych oczekiwań. Dlatego w pewnym momencie zakończyliśmy tę działalność, licząc na to, że wznowimy ją po żniwach.

F: W kontekście powyższego, jak skomentuje Pan Prezes pogłoski mówiące o tym, że ogłoszenie o wiosennym skupie zbóż dedykowanym - podkreślę - polskim producentom, w rzeczywistości nie była skierowana do producentów, a w zasadzie wprost jedynie do Elewarru?



MK: Było dokładnie odwrotnie. Ostatecznie ilość pszenicy, którą kupiliśmy również od Elewarru, była zdecydowanie mniejsza niż innych oferentów. Elewarr prowadził w tym czasie bardzo intensywne działania eksportowe, w czym wspierało go ministerstwo spraw zagranicznych. Od ręki mieliśmy wówczas konkretne oferty zakupu na ok. 10 mln ton zboża na eksport. Ale problemem była niska dostępność pszenicy na rynku.



F: Czyli kto konkretnie dostarczył zboże do Agencji w ramach wiosennej akcji uzupełniania rezerw? Jakim firmom udało się spełnić dość wysoko postawione warunki dot. choćby powierzchni magazynowej? Z iloma firmami podpisano wówczas umowę na dostarczenie zbóż do RARS?



MK: Jak już mówiłem, informacje o wielkości rezerw i ich miejscu przechowania są informacjami niejawnymi ale mogę powiedzieć, że mówimy o wolumenie kilkudziesięciu tysięcy ton i podpisanych umowach z kilkunastoma podmiotami.



F: Wrócę jeszcze do Elewarru. Proszę o komentarz w sprawie takiej, coraz częściej stawianej tezy: Czy RARS – uruchamiając wiosenny skup na rezerwy państwowe - uratował w tym roku finanse Elewarru, który kupował po żniwach w 2022 r. bardzo drogie zboże, a potem nie miał co z nim zrobić? Czy RARS uratował Elewarr przed krachem finansowym?



MK: Nie znam danych finansowych Elewarru i myślę, że informacja, którą podałem wcześniej burzy w sposób jednoznaczny tę, cytowaną przez Panią, tezę. Absolutnie taka sytuacja nie miała miejsca - a jednocześnie wiem, że Elewar dobrze sobie radzi w eksporcie.



F: Panie Prezesie, sejmowa Komisja Finansów Publicznych zmieniała plan wydatków i wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia 600 mln zł z rezerwy celowej, przekazując ją na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Kwota 600 mln zł jest przewidziana na zakup zboża w ramach rezerw strategicznych - mówił Pan wówczas w Sejmie. Czy cała ta kwota została już wykorzystana?



MK: Ta histeria na rynku, którą obserwowaliśmy kilka miesięcy temu podpowiadała nam, że ta wiosenna akcja skupowa na uzupełnienie rezerw będzie udana. Natomiast, jak wspomniałem, nie udało nam się wykonać planu, więc zostało nam sporo niewykorzystanych środków. Warto tu jednak wyjaśnić, że RARS w budowaniu rezerw strategicznych przede wszystkim posługuje się Rządowym Programem Rezerw Strategicznych, ale oprócz tego buduje rezerwy w oparciu o wnioski ministerstwa rolnictwa, na podstawie koniunktury rynkowej. W związku z tym, kolejnym obszarem, gdzie budowaliśmy tę rezerwę (w oparciu o niewykorzystane środki, o których wspomniałem) był skup mleka w proszku i masła. Bardzo udany, ale nadal planujemy kontraktowanie tego asortymentu. Przygotowujemy również kontraktowanie na potrzeby rezerw mięsa w elementach.



F: Dopytam: czy to będą faktycznie półtusze wieprzowe, czy przetwory mięsne, mięsne dania gotowe? Bo zdaje się, RARS miał odchodzić od skupu surowców na rzecz produktów bardziej przetworzonych?



MK: to jest bardzo ważne pytanie ponieważ przez lata na rezerwach utrzymywane były głęboko mrożone półtusze wieprzowe – produkt, który w sytuacjach kryzysowych średnio nadaje się do przekazywania potrzebującym. Dlatego staramy się utrzymywać na rezerwach dania gotowe i żywność, która może być bezpośrednio przekazywana potrzebującym.



F: Ciekawe, czy tym razem uda się zrealizować założony przez Państwa cel zakupowy.



MK: To jest dobre pytanie, bo przyznam, że rzeczywiście nie zawsze udaje nam się osiągnąć zaplanowane cele, dlatego że polski rynek rolno-spożywczy ma dziś tak wysoką jakość i dobrą renomę, że z powodzeniem kontraktuje i eksportuje żywność, co jest generalnie bardzo dobrą informacją. Można powiedzieć, że często oferta RARS nie jest dla nich ofertą pierwszego wyboru, tą kluczową.



F: W tym kontekście, wracając do wiosennego skupu zbóż na rezerwy państwowe – moje pytanie brzmi: czy nie dlatego nie został on zrealizowany w takiej skali, jaką Państwo sobie założyli, bo warunki, choćby techniczne, jakie były stawiane były zbyt wysokie w stosunku do spodziewanych przez firmy korzyści?



MK: Nie, zdecydowanie nie tutaj był problem. Byliśmy gotowi i negocjowaliśmy wówczas różne scenariusze, zarówno dostawy z przechowaniem czy zakupu i przechowania u zewnętrznego kontrahenta. Mimo to nie doczekaliśmy się takiej odpowiedzi z rynku, jakiej się spodziewaliśmy. Powtórzę jeszcze raz – w mojej ocenie to co obserwowaliśmy wiosną na rynku zbóż, to była raczej histeria medialna.



F: Agencja musi co jakiś czas wymienić rezerwy. Co w takim razie Agencja robi ze zbożem, które posiada w swoich rezerwach? Zanim ogłoszono wiosenny skup – jakoś musieli się Państwo pozbyć tego, co mieliście w zapasach. W jaki sposób?



MK: W momencie, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie i rynkowo (podażowo, popytowo i cenowo), po prostu sprzedajemy (przeprowadzamy postępowania sprzedażowe, zazwyczaj proponujemy odkup przedsiębiorcom, od których wcześniej to zboże kupiliśmy). Przy czym robimy to zazwyczaj wtedy, gdy wiemy, że za chwilę będziemy mieli czym uzupełnić te zapasy. Oczywiście, nie rotujemy całości, tylko tyle, ile wynika z harmonogramu oraz możliwości budżetowych, którymi musimy efektywnie zarządzać.



F: Rolnicy mają problem w ostatnim czasie z zakupem paliwa rolniczego. Czy Pan jako prezes RARS, instytucji nadzorującej rynek paliw płynnych, otrzymał jakikolwiek sygnał z resortu rolnictwa, aby uruchomić rezerwy strategiczne w odpowiedzi na ten problem?



MK: Mogę zapewnić, że poziom zapasów paliw płynnych w Polsce jest obecnie wyższy niż ten, do utrzymywania którego jesteśmy zobowiązani. Absolutnie nie ma ryzyka wystąpienia niedoborów. Przyznam, że patrzymy na te doniesienia medialne ze zdziwieniem. To znowu rośnie jakaś bańka, która buduje dziwaczną narrację, nie przystającą do rzeczywistości. Rynek działa prawidłowo.

Na koniec mogę sprzedać jeszcze jednego bardzo ważnego newsa – dzisiaj (29 września - dop. redakcji) z ministrem Robertem Telusem ogłosiliśmy utworzenie rezerwy kukurydzy, czyli będziemy kupować ziarno od rolników z rynku. To o tyle istotne, że obecnie obserwujemy bardzo niskie, atrakcyjne z punktu widzenia zakupów ceny, a w najbliższych dniach rozpoczynają się zbiory, więc zapełniać się będą się silosy z kukurydzą. Oczywiście jak zawsze stawiamy na zboże z krajowej, lokalnej produkcji.

Dziękuję za rozmowę

Dopisek: Jak podaje PAP, kukurydza w ramach rezerw będzie skupowana etapami. W pierwszym z nich RASR zakupi kukurydzę za 400 mln zł.