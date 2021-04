Prezes URE zatwierdził wzrost opłat za gaz na wniosek PGNiG

Po raz pierwszy od 2019 r. rachunki za gaz wzrosną dla odbiorców w gospodarstwach domowych będących klientami PGNiG. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdził zmianę taryfy tej spółki, co skutkuje wzrost cen gazu o 5,6 proc.

15 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - zatwierdził zmianę taryfy tej spółki dotyczącej obrotu gazem ziemnym. Zmiana dotyczy stawek dla gospodarstw domowych - jedynej grupy odbiorców, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator.

Powodem złożenia przez PGNiG OD do regulatora wniosku o zmianę taryfy był utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez tę spółkę.

Wzrost cen gazu w zmienionej taryfie wynosi 5,6 proc. Na niezmienionym poziomie pozostają natomiast stawki opłat abonamentowych. Oznacza to, że odbiorcy gazu wysokometanowego (typ E) i zaazotowanego (Lw i Ls)[1] od PGNiG OD zapłacą w części rachunku płaconego tej firmie (obrót) średnio o 5,1 proc. więcej.

Rachunek płacony przez odbiorcę gazu składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz (obrót) oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Największa część odbiorców gazu ziemnego obsługiwana jest przez największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych: Polską Spółkę Gazownictwa (PSG)[2]. Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku odbiorcy za gaz konieczne jest uwzględnienie taryf obydwu tych spółek. Dlatego też, na skutek aktualnej zmiany w taryfie PGNiG OD i przy zachowaniu niezmienionych od lutego 2021 roku stawek dystrybucyjnych PSG, wzrost kompleksowych płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) dla odbiorców będzie niższy niż wzrost cen samego gaz

Ceny gazu w zmienionej taryfie PGNiG OD. Źródło: URE

Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), statystycznie zapłacą średnio o ok. 46 groszy więcej miesięcznie (wzrost o 2,3 proc.). Dla odbiorców z grupy W-2.1, którzy używają gazu również do podgrzewania wody, płatność wrośnie o 3,3 proc. i wyniesie 2,88 zł/m-c. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 8,8 zł więcej miesięcznie (wzrost płatności o 3,5 proc.).

Zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego. Źródło: URE

