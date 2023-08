Prezydent Turcji ma we wrześniu rozmawiać z Putinem w sprawie umowy zbożowej

Podziel się

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, fot. Sasa Dzambic/Shutterstock

Erdogan zamierza we wrześniu spotkać się z Putinem, by omówić odnowienie umowy zbożowej. Okazją do rozmów może być spotkanie grupy G-20 w Indiach. Ankara czyni równocześnie starania, by doprowadzić do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin