Prezydent Turcji powiedział, że obaj z prezydentem Rosji zgadzają się w kwestii tego, że umowa zbożowa dotycząca eksportu przez Morze Czarne powinna zostać utrzymana.

Umowa zbożowa, umożliwiająca Ukrainie eksport zboża przez porty Morza Czarnego wygasa 17 lipca. Trwają międzynarodowe mediacje, by ją kolejny raz przedłużyć. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapewnił w piątek, że dzięki staraniom Organizacji Narodów Zjednoczonych i Turcji umowa zostanie przedłużona - podaje turecki portal Daily Sabah.

Gotowi na powitanie Putina

W rozmowie z dziennikarzami Erdoğan powiedział, że zgadzają się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że umowa zezwalająca na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne powinna zostać przedłużona.

Przygotowujemy się do powitania Putina w sierpniu. Jesteśmy z nim po tej samej stronie w kwestii przedłużenia korytarza zbożowego Morza Czarnego – stwierdził Erdoğan w Stambule.

W negocjacje z Rosja zaangażowała się także Komisja Europejska. Rzecznik KE zapewnił w czwartek, że KE zbada wszelkie możliwe rozwiązania, by porozumienie dotyczące czarnomorskiego korytarza zbożowego zostało utrzymane.

Kreml postawił warunki

Rosja groziła zerwaniem umowy, twierdząc że Zachód dba jedynie o interesy Ukrainy. To dlatego poprzednim razem zgodziła się ją wydłużyć jedynie na 60 dni. Moskwa postawiła warunki od których uzależniła kolejne przedłużenie umowy.

Dotyczyły one ułatwień w eksporcie rosyjskiego zboża i nawozów. Podstawowy warunek to ponowne przyłączenia Rosyjskiego Banku Rolnego Rosselkhozbank do światowego systemu bankowego SWIFT. Rosja została wyłączona z tego systemu na mocy międzynarodowych sankcji za najechanie Ukrainy.

Zachód ustępuje?

KE zaproponowała Rosji kompromisowe ustępstwo - połączenie ze SWIFT przez spółkę zależną od Rosselkhozbank za pośrednictwem banku amerykańskiego. Rosja odrzuciła to rozwiązanie jako zbyt czasochłonne.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wysłał jednak w tym tygodniu list do Putina. Według Daily Sabah, Guterres zaproponował, żeby Moskwa zgodziła się na kontynuowanie umowy choć przez kilka miesięcy, a Komisja Europejska wykorzysta ten czas na połączenie spółki zależnej Rosselkhozbanku ze SWIFT.

Póki co, Kreml nie potwierdził oficjalnie zgody na przedłużenie umowy zbożowej.