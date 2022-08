Co roku w połowie sierpnia na sprzedaż wystawiane są najlepsze konie arabskie z polskich hodowli. Czy w tym roku uda się pobić ubiegłoroczny wynik aukcji Pride of Poland? Jak zapamiętamy tegoroczny Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi?

Co roku w sierpniu Janów Podlaski przyciąga rzesze hodowców i miłośników koni arabskich czystej krwi. Dzieje się tak za sprawą dwóch wydarzeń, które od lat stanowią stały punkt w kalendarzu nie tylko polskich wielbicieli tej rasy, ale również zagranicznych.

Emocje w Janowie rozpoczynają się od Polskiego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Rozegrany po raz pierwszy w 1979 roku, pokaz gromadzi konie, które poddawane są ocenie międzynarodowego jury. Niezależni sędziowie oceniają każdego konia pod kątem arabskiego typu, głowy i szyi, kłody, nóg oraz ruchu. Właściciele koni otrzymują informację co do wartości swoich podopiecznych, jak również mogą porównać je na tle innych z danego rocznika. Najlepsze osobniki zyskują miano Czempionów Polski, co wpływa nie tylko na ich wartość, ale również podnosi wartość członków najbliższej rodziny, których bardzo często można nabyć na aukcji Pride of Poland.



Pierwsza aukcja w Janowie Podlaskim odbyła się w roku 1970. Od 2001 nosi nazwę Duma Polski - Pride of Poland. Oferowane są na niej najlepsze konie z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, jak również te ze stadnin prywatnych - od młodych osobników u progu kariery pokazowej, przez zasłużone matki stadne do utytułowanych czempionów.



Tegoroczna oferta zawiera wiele ciekawych koni. Wśród nich znajdziemy utytułowane czempionki (POGANINKA, EUZONA, EMANDILLA czy ATAKAMA), matki czempionów (EULERTA, ESMERALDIA, ETIFFANI) oraz sprawdzone w hodowli reproduktory (CHIMERYK, KABSZTAD).

W sumie do sprzedaży na aukcji Pride of Poland przygotowano 21 koni.

Dzień po aukcji głównej, co roku, odbywa się jeszcze aukcja Summer Sale. W tym roku, pod młotek pójdzie 25 koni.



Tegoroczny XLIV Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi oraz aukcja Pride of Poland odbędą się w dniach 12-15.08.2022 w Janowie Podlaskim. Jeżeli ktoś chce się wybrać na aukcję, to bilet wstępu kosztuje 50 zł. Na czempionaty koni można się dostać za darmo, ale przez internet trzeba postarać się o wejściówkę.

Czy w tym roku uda się pobić ubiegłoroczny wynik?

Przypomnijmy, rok temu na aukcji Pride of Poland udało się sprzedać 14 koni za około 1,6 mln euro. Najdroższy okazał się ogier Equator i klacz Emandorissa. Kupcy dali za nie po 450 tys. euro.

Na ubiegłorocznej Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale sprzedano 19 koni za łączną kwotę 254 tys. euro. Najwyższą cenę, 27 tys. euro, za michałowską klacz El Azja zaoferował nabywca z Belgii.