Prof. Michał Zasada nowym rektorem SGGW

30 czerwca 2020 roku kolegium elektorów wybrało 22. rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którym został prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada. Czteroletnia kadencja nowych władz rektorskich rozpocznie się 1 września.

Prof. Michał Zasada ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1993 roku. Pięć lat później uzyskał tytuł doktora nauk leśnych. W 2008 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2014 tytuł profesora nauk leśnych.

Wśród wielu stanowisk i funkcji, jakie dotychczas pełnił profesor Michał Zasada, należy wyróżnić dwukrotnie funkcję prodziekana Wydziału Leśnego SGGW: w latach 2005–2008 był prodziekanem ds. dydaktyki, a w latach 2012–2016 prodziekanem ds. nauki. Od roku 2008 do 2012 był dziekanem Wydziału Leśnego. W mijającej kadencji władz rektorskich uczelni od 2016 roku profesor M. Zasada pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej.

Prof. dr hab. Michał Zasada sprawował i nadal pełni bardzo wiele znaczących funkcji na forum krajowym i międzynarodowym. Jest m.in. członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (PAN). Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego.

Prace badawcze profesora Michała Zasady koncentrują się wokół urządzania lasu, modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, dendrometrii, zastosowania nowoczesnych technologii w inwentaryzacji lasu oraz systemów wspomagania decyzji w leśnictwie. Jest autorem 129 publikacji, w tym 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science.

Prywatnie Michał Zasada jest żonaty i ma trójkę dzieci. Jego hobby jest krótkofalarstwo.