Przed nami dość ciepłe dni z porywistym wiatrem.

Jak podaje IMiGW, od Wielkiej Brytanii przez Europę centralną po Półwysep Bałkański będzie rozciągał się wyż, pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu niżów i towarzyszących im frontów atmosferycznych. Polska od zachodu dostawać się będzie pod wpływ wyżu znad Węgier, jedynie krańce północno-wschodnie kraju pozostaną w zasięgu niżu znad północnej Skandynawii. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie rosnąć.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa.

Poniedziałek pochmurny

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Wysokość opadów na północy do 10 mm. Temperatura maksymalna od 7 st. C miejscami na południu do 12 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od 5 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie w południowej połowie kraju mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1 st. C lokalnie w centrum do 5 st. C na północnym zachodzie; na wybrzeżu lokalnie do 6 st. C; w rejonach podgórskich od -3 st. C do 0 st. C. Lokalnie w całym kraju przygruntowe przymrozki do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie początkowo porywisty, z kierunków zachodnich.

Wtorek ciepły

We wtorek pogodnie, jedynie na północy okresami zachmurzenie duże i miejscami, głównie na Pomorzu i Żuławach, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C miejscami na południu do 13 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże, pod wieczór z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 1 st. C, przy gruncie spadki temperatury do -1 st. C. Wiatr słaby, jedynie początkowo umiarkowany i porywisty, zachodni. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.