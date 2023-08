Przed nami gorące dni. Pogoda nareszcie sprzyja żniwom, choć przez temperatury na pewno nie będą one łatwe.

Jak podaje IMGW, wschodnia oraz częściowo zachodnia i centralna Europa będzie w zasięgu wyżów, na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się na skraju płytkiego niżu z ośrodkiem nad Skandynawią, jedynie południowa i wschodnia część kraju będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Na północnym zachodzie kraju zaznaczy swój wpływ front atmosferyczny. Z południa będzie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego, jedynie na północnym zachodzie kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Środa pod znakiem zachmurzenia

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo na północnym zachodzie, później miejscami na zachodzie oraz południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz około 20 mm, jedynie na południu Dolnego Śląska do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie, około 31 st. C w centrum, do 33 st. C na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 27 st. C do 31 st. C, nad samym morzem od 21 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych; jedynie na północnym zachodzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na południowym zachodzie kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 15 st. C do 20 st. C, chłodniej lokalnie na Pomorzu 14 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunku północnego i północno-wschodniego, jedynie na południowym wschodzie kraju południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Czwartek słoneczny i nadal gorący

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez burz nad morzem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na północnym zachodzie, około 29 st. C w centrum, do 32 st. C na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 24 st. C do 28 st. C, nad samym morzem od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich; lokalnie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby, południowy, po południu zmienny. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.