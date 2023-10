Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Skandynawią pozostanie wyż, zaś pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmować będzie rozległy niż z układem frontów atmosferycznych i ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi.

Polska znajdzie się w zasięgu tego niżu i powoli z południa na północ przemieszczał się będzie ciepły front atmosferyczny. Front rozdzieli chłodne powietrze na północy kraju, od cieplejszego na południu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hPa i pozostanie bez większych zmian.

Piątek będzie pochmurny

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Okresami opady deszczu, początkowo na północy kraju również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie do 8-10 st. C w centrum i 20 st. C na południu kraju.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy kraju do 75 km/h, nad Zatoką Gdańską i na południu Podkarpacia w porywach do 85 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 60 km/h, z kierunków wschodnich, na południu kraju południowy. W Tatrach porywy wiatru do 160 km/h, w Sudetach do 80 km/h.