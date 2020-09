Prognoza pogody na 26 i 27 września

W najbliższych dniach należy się spodziewać opadów, czasem o charakterze intensywnym. Burzom towarzyszyć bedzie porywisty wiatr, a także spadki temepratur.







Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy niż z ośrodkiem głównym nad zachodnią Polską i wtórnymi nad Bałkanami i Morzem Adriatyckim. Z niżami tymi związane są strefy frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wspomnianego rozległego układu niżowego, w strefie falującego frontu atmosferycznego. Utrzyma się nad nami powietrze polarne morskie, na wschodzie cieplejsze, na zachodzie chłodniejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich ciągłe opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 20 mm, na Przedgórzu Sudeckim do 25 mm. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna na zachodzie 15 st. na zachodzie i terenach podgórskich do około 20 st. w centrum kraju i 25 st. na północnym wschodzie, w kotlinach sudeckich od 12 st. do 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach porywy do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu,na północy i wschodzie początkowo zanikające burze. W centrum i na wschodzie okresami deszcz o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów do 35 mm. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 7 st. na zachodzie i południu do 17 st. na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 2 st. do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach północno-wschodnich w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Na północnym wschodzie możliwe lokalne burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 10 st. na południu i w centrum kraju do 21 st. na północy i 23 st. na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach północno-wschodnich w porywach do 60 km/h, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Możliwa burza. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna 17 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. (PAP)