Prognoza pogody na 4 i 5 lipca

Jak informuje IMGW, nad Europą Północną i Wschodnią dominować będą niże, centrum i południowy zachód będą w zasięgu wyżu. Polska będzie w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, pod wieczór do krańców zachodnich przybliży się strefa ciepłego frontu atmosferycznego związana z niżem nad Skandynawią. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

W sobotę na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze oraz w Karpatach zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku; nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, tylko na południowym wschodzie małe. Temperatura minimalna od 13 st. C do 17 st. C; w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na Lubelszczyźnie około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, południowo-zachodni. Na Śnieżce wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę na południu kraju zachmurzenie małe, w centrum i na północy umiarkowane i duże oraz tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 st. C do 28 st. C; nad morzem, na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich Karpat od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na północy kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a na Śnieżce do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane. Temperatura minimalna około 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna około 27 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, okresami słabnący, południowo-zachodni. (PAP)