Sprawdź prognozę pogody przygotowaną przez IMGW na najbliższy tydzień do 10 września br. Foto. Shutterstock

Przez cały nadchodzący tydzień spodziewamy się w praktycznie bezdeszczowej pogody. Będzie coraz cieplej, a w weekend nawet upalnie. W nocy i rano miejscami będą występować mgły, zwłaszcza w pierwszej połowie tygodnia. Napływające początkowo z północnego zachodu powietrze polarne morskie, będzie stopniowo transformować się w suchszą i cieplejszą masę powietrza.

Sytuację taką do środy zapewni nam wyż z centrum nad Polską, a później kolejny wyż, który rozbuduje się nad południową Skandynawią i będzie przemieszczać się przez kraje nadbałtyckie nad Ukrainę.

Prognoza na środę i czwartek

W środę i czwartek zachmurzenie małe, na wschodzie kraju także umiarkowane. Rano lokalnie mgły. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C na krańcach północnych i na południu, na pozostałym obszarze od 25°C do 28°C.

Wiatr w środę słaby zmienny; w czwartek wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza od piątku do końca niedzieli

Od piątku do niedzieli nadal pogodnie. Temperatura maksymalna od około 25°C na północnym wschodzie do około 30°C na zachodzie i południowym zachodzie Polski; nad morzem od 22°C do 25°C.

Wiatr w piątek słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, później słaby, zmienny.