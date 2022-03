Prognozowany wysoki skok cen styropianu budowlanego

Jak podał z ostatniej chwili ekspert z hurtowni styropianu styro24.pl. firmy produkcyjne zgłaszają masowy odpływ pracowników z Ukrainy oraz ograniczenie wielu surowców spowodowane wojną i sankcjami. Hurtownie otrzymują informacje, żeby nie gwarantować cen dla klienta końcowego w dłuższych terminach. Mogą wystąpić duże skoki cen styropianu budowlanego.

Rozpoczęcie sezonu budowlanego, rosnące ceny oraz inflancką oraz psychologiczna presja spowodowana wojną na Ukrainie. Połączenie tych 3 czynników spowodowało dość duży wzrost popytu na styropian budowlany.

I pomimo, że surowiec, z którego wytwarzany jest styropian budowlany, nie jest produkowany na Ukrainie czy Rosji to widać, że wojna ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe polskich inwestorów co zaczyna przekładać się na ceny materiałów budowlanych w tym styropianu budowlanego.

Jak komunikują eksperci z HurtowniaStyropianu.pl, wojna na Ukrainie, skok kursu Euro oraz wzrost cen ropy naftowej przekłada się na podwyżki cen styrenu, z którego produkowany jest styropian budowlany. Nie wróży to nic dobrego na przyszłość jeżeli chodzi koszty związane z zakupem styropianu budowlanego.

Przysłowiowej oliwy do ognia dolewa wzrost cen wełny mineralnej. Eksperci z HurtowniaStyropianu.pl zakomunikowali, że kolejny producent wełny mineralnej zapowiedział podwyżki cen nawet o 15%. Wszystko to powoduje że inwestorzy coraz bardziej nerwowo reagują na podwyżki cen i decydują się na zakup materiałów termoizolacyjnych już dziś w obawie przez gwałtownym skokiem cen.

O ile podrożeje styropian budowlany w marcu br.?

Jak podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl w miesiącu marcu br. możemy się spodziewać wzrostu ceny styropianu o ok. 5% w stosunku do cen z lutego br. Niestety w tej podwyżce nie jest jeszcze ujęty wzrost cen paliwa, więc możemy spodziewać się korekty cen styropianu budowlanego w najbliższym czasie.

- Zakładam, że w każdej chwili firmy transportowe obsługujące dostawy będą renegocjować stawki. Do tego surowiec względem ubiegłego roku zdrożał o ok 15%. Na tą chwilę producenci styropianu kupują go drożej przy każdej dostawie. Jednak producenci surowca zaopatrujący krajowe fabryki rozkładają podwyżkę w czasie. Nie było do tej pory gwałtownego wzrostu cen. Więc można powiedzieć, że wzrost cen w tym miesiącu jest delikatny - podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl.

Ekspert styro24.pl podkreśla też, że wyjątkowo słaby kurs złotego odbije się na rynku materiałów budowalnych w tym także cenach materiałów termoizolacyjnych. Dlaczego? Ponieważ surowiec, z którego produkuje się styropian budowlany jest rozliczany w Euro.

Z kolei eksperci z HurtowniaStyropianu.pl poinformowali, że ceny styropianu grafitowego 0,31 ustabilizowały się na poziomie ok. 418 zł brutto za m3, pomimo, że na początku marca br. zabrakło tego asortymentu na rynku materiałów budowlanych.

Czy wojna na Ukrainie wpłynie na wzrost cen styropianu budowlanego?

Wojna na Ukrainie na pewno wpłynie na ceny styropianu budowlanego, choćby pośrednio przez mocne wzrost cen paliwa i gazu ziemnego.

Ekspert styro24.pl prognozuje, że w dalszym okresie czasowym nieuniknione są kolejne podwyżki.

- Spowodowane tym o czym prędzej wspominałem oraz zwiększonym popytem. Pomimo rosnących cen wszystkiego dookoła. Popyt na styropian nie maleje. Tegorocznej zimy można powiedzieć w branży nie było. Sprzedaż biła rekordy. Wciąż się buduje bardzo dużo nowych budynków. Jak zacznie sprzyjać pogoda to dodatkowo zwiększy się popyt. Zakładam, że w najbliższych trzech miesiącach cena styropianu wzrośnie o kolejne 10%. - podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl. i dodaje:

Wojna na Ukrainie może zmniejszyć popyt w okręgach granicznych. Wszystko co z jest z nią związane na pewno wpływa negatywnie na nastroje kupujących i gospodarkę. Styren nie jest produkowany na Ukrainie czy w Rosji. Więc z tej strony jakiś większych ruchów cen bym się nie spodziewał,

Aktualizacja

Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl. podał informacje że firmy produkcyjne zgłaszają masowy odpływ pracowników z Ukrainy oraz ograniczeniu wielu surowców spowodowane wojną i sankcjami. Otrzymujemy pisma, żeby nie gwarantować cen dla klienta końcowego w dłuższych terminach. Mogą wystąpić duże skoki cen. Dotyczy to całego systemu ociepleń.