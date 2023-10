Prokuratura zajmie się cudem na Orlenie?

Każdy próbował się zaopatrzyć w tanie paliwo. Póki jeszcze jest, fot. K. Hołownia

Jak podaje portal money.pl jeden z akcjonariuszy Orlenu zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków zarządu koncernu w sprawie tzw. cudu na Orlenie. Według mężczyzny ceny paliwa w Polsce powinny być o ok. 1,40 zł za litr wyższe, a to co robi Orlen to ręczne sterowanie gospodarką.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków zarządu spółki Orlen zostało złożone 10 października w Prokuraturze Okręgowej w Płocku. Prokuratura potwierdziła te informacje. – Jest to działanie obywatelskie. Uważam, że to ręczne sterowanie gospodarką, które nie powinno mieć miejsca w przypadku spółki działającej na giełdzie – tłumaczy w rozmowie z money.pl akcjonariusz i prawnik, który złożył zawiadomienie. Jak przekonuje mężczyzna zarząd Orlenu podjął nieuzasadnione ekonomicznie decyzje, które zaniżają ceny paliwa nawet o 1,4 na litrze względem cen europejskich. Orlen dopuścił się ograniczania dystrybucji paliwa poprzez polecenie kierownikom stacji sieci Orlen wstrzymywania sprzedaży pod pretekstem awarii dystrybutorów, a tym samym – poprzez nadużycie przysługujących im uprawnień oraz niedopełnienie ciążących na nich obowiązków – doprowadzenie do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – napisał wnioskodawca w zawiadomieniu. Mężczyzna mówi, że podejmowane przez Orlen działania określa jako element kampanii wyborczej, którego celem ma być sztuczne obniżanie inflacji. Według niego to celowe działanie podyktowane pobudkami politycznymi. Czytaj więcej Będą kary za tankowanie na stacjach? Turystyka paliwowa kwitnie Ceny paliw w Polsce są obecnie najniższe w regionie – na przekór drożejącej baryłce ropy i słabej pozycji złotego. Polityka cenowa doprowadziła do załamania rynku paliw. Niedobory paliwa Orlen tuszował – pracownicy stacji benzynowych zamiast informacji o braku mieli zamieszczać informację o awarii dystrybutora. W bardzo trudnej sytuacji zostali postawieni rolnicy, transportowcy, a nawet karetki pogotowia. Do tej pory jest niewiele lepiej – Orlen nie wyrabia się z logistyką, tanie paliwo rozchodzi się jak świeże bułeczki, a na stacjach mamy dawno nie widziane ciągniki i samochody sieci transportowych, które do tej pory tankowały się w bazach. Jednak wszystko stanęło na głowie – paliw na stacjach nie ma, a paliwo w hurcie jest o około 70 groszy droższe niż na stacji. Do tego, bardzo trudno dostępne. Cała sytuacja doprowadziła do tego, że rozkwitła turystyka paliwowa. Z sytuacji korzystają i Czesi i Niemcy. Czytaj więcej Rolnikom brakuje paliwa. NIK przyjrzy się działaniom Orlenu Czy czeka nas scenariusz węgierski? Ekonomiści ostrzegają, że za chwilę polska pójdzie drogą Węgier, w których najpierw zamrożono ceny paliw na stacjach. W efekcie doszło do braków paliwa, a gdy ceny uwolniono, inflacja wystrzeliła jak z procy. Władze Orlenu wydają się być jednak pewne swoich decyzji i zupełnie niezrażone krytyką. Ani konsumentów, ani ekonomistów. Czytaj więcej Dramatyczna sytuacja w pogotowiu: brakuje paliwa dla karetek

