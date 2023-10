Pronar patentuje maszyne do rozminowywania pól uprawnych, Foto: Policja.pl

Zapowiedź taka padła Forum Biznesu „Polska - Ukraina. Sektor Maszyn i Urządzeń", które odbyło się w Siemiatyczach. Pronar już opracował specjalną maszynę, która czeka na opatentowanie. Produkcja ruszyć ma w przyszłym roku.

O zamiarach polskiego Pronaru donoszą z zadowoleniem ukraińskie media. "Polski Pronar, duży producent sprzętu rolniczego i użytkowego, patentuje specjalną maszynę do rozminowywania pól i placów budowy, planując rozpocząć jej masową produkcję na potrzeby Ukrainy w 2024 roku" – czytamy w depeszy agencji informacyjnej Interfax-Ukraine.

Plany te ogłosił na forum w Siemiatyczach dyrektor ds. handlu i marketingu Pronaru Radoslav Bielecki. Wyjawił on, że zespół 150 inżynierów ściśle współpracuje z partnerami na Ukrainie, aby przezwyciężyć wyzwania, jakie stawiają przed rolnictwem zaminowane pola uprawne.

Bilecki odmówił jednak ujawnienia szczegółów, dotyczących specyfikacji maszyny, do czasu zakończenia procesu patentowego. Wiadomo jedynie, że ma to być pojazd zautomatyzowany i zdalnie sterowany, który będzie mógł być wykorzystywany do usuwania min na polach, placach budowy i innych terenach otwartych.

Pronar eksportuje już na Ukrainę pługi odśnieżające, posypywarki i zamiatarki, które służą do utrzymania ważnych szlaków transportowych. Według danych Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, w kraju jest obecnie 30 maszyn do rozminowywania, z czego 25 w ciągłym użytku.