Protest AGOunii w Warszawie – rolnicy rozdają tony ziemniaków

W czwartek, 20 maja, rolnicy z AGROunii rozpoczęli akcję rozdawania ziemniaków na ulicach Warszawy. Dlaczego? – Bo za żywność rolnikom oferuje się grosze, a tak nie powinno być – uważa Michał Kołodziejczak, lider ugrupowania.

Jak zapowiadaliśmy wczoraj, dziś, 20 maja 2021 r. rolnicy zrzeszeni w ruchu AGROunia zorganizowali spontaniczną akcję "Odbijemy wieś PiS-owi". O godz. 10:00 aktywiści rozpoczęli rozdawanie ziemniaków w trzech miejscach Warszawy - przy ul. Dolnej 3, przed wejściem na patelnię oraz przy Al. Solidarności 86.

- Robimy to po to, aby pokazać dokąd zmierza polskie rolnictwo pod tymi rządami, które teraz są nad nami i decydują o tym, co robimy. Dzisiaj 15 kg za 3 zł to nie są ceny, które zapewniają komuś godziwą zapłatę. Nie zgadzamy się na to - mówił Michał Kołodziejczak, prezes ruchu AGROunii.

Jesteśmy na warszawskiej patelni! Rozdajemy ziemniaki w 3 miejscach stolicy. Odbijemy wieś PIS-owi #agrounia pic.twitter.com/R31OQREGoj — AGROunia (@AGROunia_) May 20, 2021

- My tych ziemniaków nie chcemy rozdawać. Ale teraz jesteśmy zmuszeni to zrobić. Te ziemniaki pochodzą z mojego pola, ale nie chce ich sprzedawać za 20 gr za kilogram. Wole je rozdać i zrobić pierwszy krok w odbijaniu wsi PiS-owi. To jest ważny symbol i początek naszej większej akcji - stwierdził też Kołodziejczak.

"Odbijemy wieś PiS-owi"

Przed rozpoczęciem akcji rozdawania ziemniaków odbyła się konferencja prasowa przy ul. Dolnej 3. "Odbijemy wieś PiS-owi" to główne hasło akcji zapowiedzianej przez AGROunię.

– Te ziemniaki to prezent od rolników z AGROunii. Nie chcemy ich rozdawać za darmo. Tak jak wy i wasi bliscy, chcemy normalnie żyć, pracować i zarabiać. Dziś przez nieudolną politykę rządu produkcja jedzenia staje się coraz mniej opłacalna. Wpływ na to ma także brak odpowiedniej kontroli oraz wasze wybory. Sam worek, który trzymacie w ręku jest droższy od jego zawartości. Rolnik sprzedaje swoje ziemniaki za 20 gr/kilogram. W supermarkecie kupujecie je za 3 złote. Absurd prawda? – pytał warszawiaków Michał Kołodziejczak.

Rozdajemy ziemniaki w Warszawie, pokazujemy problemy rolników.

Rolnik dostaje 20 gr/kg a w supermarkecie kupujecie je za 3 zł. Absurd prawda? @EKOlodziejczak_ pic.twitter.com/f1iMd9o7T4 — AGROunia (@AGROunia_) May 20, 2021

- Jesteśmy przekonani, że wy też tak uważacie, że rolnik na swoim produkcie powinien zarabiać więcej niż pośrednik czy supermarket. Niestety tak nie jest. Politycy PIS-u, co chwilę straszą nas coraz gorszymi pomysłami. Prawo przez nich tworzone jest niespójne, a kolejne obostrzenia sprawiają, że znikają małe gospodarstwa, a umacnia się pozycja korporacji. Korporacje oszukują rolników i konsumentów. Ospale potwierdza to UOKIK – nałożył karę na Biedronkę za oszukiwanie dostawców owoców i warzyw 700 mln, ostatnio 60 mln za oszukiwanie konsumentów. To wciąż za mało. Dziś łączymy miasto i wieś i mówimy jasno: zdrowe jedzenie to nasza wspólna sprawa. Ty też możesz pomóc. Możesz wybierać w sklepie produkty polskie, chodzić na bazary, kupować bezpośrednio od rolników – apelował do zgromadzonych lider AGROunii.