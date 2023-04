Jak podkreślali w wystosowanym oświadczeniu przedstawiciele firmy nie rozumieją dlaczego wybrano akurat takie miejsce strajku.

W związku z szeroko komentowaną dyskusją nt. importu zbóż z Ukrainy, należy podkreślić, iż w 2023 roku spółka Agri Plus nie dokonywała zakupów ukraińskiego zboża. Na początku 2022 roku, w momencie wybuchu agresji zbrojonej na Ukrainę, skutkującej m.in. okresowym niedoborem niektórych surowców na rynku krajowym, firma zdecydowała się na zakup niewielkiej ilości ukraińskiej kukurydzy – poinformował Łukasz Dominiak, przedstawiciel firmy. - Potrzeba dokupienia przedmiotowego składnika wystąpiła wskutek zakłóceń w łańcuchu dostaw oraz wynikała z potrzeby zapewnienia pasz zwierzętom utrzymywanym przez polskich rolników współpracujących z Agri Plus. Trzeba zaznaczyć, iż dokupiona interwencyjnie kukurydza stanowiła zaledwie 1% zakontraktowanego w 2022 roku surowca paszowego w ramach całego kompleksu zbożowego firmy.

Jak podkreśla nasz rozmówca w ubiegłym roku Animex wyprodukował 1 milion ton pasz w 6 zakładach, w oparciu o polskie zboża, których udział stanowi powyżej 96%. Firma współpracuje też z ponad 1000 polskich ferm trzody chlewnej (1,3 mln miejsc dla tuczników) oraz 51 polskimi fermami zarodowymi (100 tys. miejsc dla macior), a także z ponad 100 polskich ferm drobiarskich (5,6 mln miejsc dla drobiu).

Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, zapytany o protesty twierdzi, że ich miejsca są wybierane jedynie ze względu na lokalizację i możliwość zgromadzenia w nich dużej ilości ludzi.

- My nie protestujemy przeciwko tym firmom, w okolicach których się gromadzimy – mówił. – Spotykamy się tutaj dlatego, że jest tu dobre miejsce, plac. Nie mamy pretensji do tych firm – nie robiły niczego zakazanego. Może nam się to nie podobać, ale nie możemy ich piętnować za działania zgodne z prawem. Mamy pretensję do rządu, że dopuścił do takiej sytuacji – podsumował przewodniczący Agrounii.