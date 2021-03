Protest po obraźliwym komentarzu burmistrza Prabut

Rolnicy pikietowali wczoraj w Prabutach na Pomorzu, domagając się ustąpienia burmistrza. To reakcja na jego komentarz w mediach społecznościowych.

Pod Prabuckim Centrum Kultury i Sportu, gdzie w środę odbywała się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zebrało się kilkudziesięciu rolników. Przyjechali ciągnikami i samochodami, by zaprotestować przeciw skandalicznej w ich opinii postawie włodarza gminy i domagać się jego dymisji. Na ciągnikach widoczne były transparenty z napisami: "Miej honor, odejdź", "Zrezygnuj", oraz "Johnnie Walker to kiepski doradca".

Protest to skutek wpisu, jaki burmistrz Marek Szulc zamieścił przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych. Burmistrz bardzo emocjonalnie skomentował niedawne zajście pod Wrześnią w Wielkopolsce, gdzie grupa rolników z AgroUnii usiłowała porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim, otwierającym obwodnicę. Policjanci powstrzymali jednak rolników, a premier czym prędzej się oddalił.

"Głosowaliście na nich, wieśniaki i nadal ich popieracie. Niech Wam jeszcze bardziej dadzą w dupę. Dobrze wam tak, wiejskie przygłupy" - napisał burmistrz Prabut pod postem Agrounii, dotyczącym nieudanego spotkania z premierem. W efekcie tego niewybrednego komentarza AgroUnia zażądała od M. Szulca przeprosin, a do rolników zaapelowała, by pamiętali o "wiejskich głupkach" oddając głosy na kolejnych wyborach samorządowych.

Jak donosi lokalny serwis kwidzyn.naszemiasto.pl, do radnych w Prabutach trafił też anonimowy list, którego autorzy domagają się nie tylko przeprosin od burmistrza, ale także nałożenia na niego sankcji. Chcą by Rada Miejska oficjalnie w formie uchwały potepiła burmistrza i odcięła się od jego stanowiska. Oprócz tego autorzy listu żądają zmniejszenia burmistrzowi wynagrodzenia, albo odwołania go ze stanowiska w razie braku skruchy.

List ten opublikował w mediach społecznościowych jeden z radnych, będących zarazem rolnikiem i sołtysem wsi. "Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zrozumienia naszych żądań, wystąpimy na drogę sądową przeciw Burmistrzowi o naruszenie naszych dóbr osobistych, a także nasz Komitet Protestacyjny doprowadzi do Referendum w sprawie usunięcia Burmistrza Szulca z Urzędu" - napisano w liście do radnych. List ten ma przybrać formę petycji, zbierane są pod nim podpisy mieszkańców.

8 marca burmistrz Prabut wydał oświadczenie, w którym przeprosił za "zbyt emocjonalny i nieprzemyślany komentarz", dotyczący działań AgroUnii. Przyznał, że użył tam sformułowań, które nigdy nie powinny paść z jego strony. Na wczorajszej sesji po raz kolejny przeprosił za swój wpis - informują lokalne media. Zadeklarował również zadośćuczynienie środowiskom wiejskim w formie wpłaty pieniędzy. Nie wiadomo jednak jaką kwotę miał na myśli i na jaki cel zamierza wpłacić pieniądze.

Rada Miejska w Prabutach odpowiedziała na list otwarty, o którym wspomnieliśmy. W opublikowanym oświadczeniu odcina się od kontrowersyjnych wypowiedzi burmistrza i potępia je jako naganne. "Zdecydowanie nie chcemy polaryzacji społeczności lokalnej, która w znaczący sposób jest już podzielona. Wyrażamy wolę i deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby mieszkańcy naszej społeczności lokalnej byli jednością, bez względu na poglądy polityczne, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, wyznanie, płeć czy przekonania. Mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty zasługują na szacunek i właściwe traktowanie. Chcemy zapewnić, że rozumiemy Państwa wzburzenie, gdyż również jesteśmy rozczarowani postawą Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty." - napisali radni.