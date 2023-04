Spór pomiędzy KOWR, a zachodniopomorskimi rolnikami dotyczy nieprawidłowego obrotu gruntami rolnymi w województwie zachodniopomorskim.

Zachodniopomorscy rolnicy mieli nadzieję, że KOWR nie przedłuży francuskiej spółce dzierżawy na blisko 700 ha gruntów rolnych i ogłosi na nie przetarg. Tymczasem ten się nie odbył, a dzierżawa została przedłużona. Rolnikom, którzy prosili o rozdysponowanie gruntów na potrzeby gospodarstw rodzinnych, KOWR wydzierżawi mniej niż obiecał.

Dodatkowo rolnikom nie podoba się fakt, że spółka dostała przedłużenie umowy na 20 lat, przy założeniu czynszu dzierżawnego na poziomie 600 kg. To wartości nieosiągalne dla polskich gospodarstw, które dzierżawy otrzymują na maksimum 10 lat, a dodatkowo płacą więcej – bo nawet około tony za hektar. Gospodarze poprosili o wyłączenie 260 hektarów gruntu w tej spółce. Okazało się, że wyłączone zostało tylko 130 ha gruntów ornych i około 60 - 70 ha nieużytków.

Naszym zdaniem obrót gruntami rolnymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest nie do końca zgodny z ustawa o ustroju rolnym i konstytucją - mówi Adam Walterowicz, organizator protestu pod szczecińskim KOWR-em.

Całej historii trzydziestoletniej tej dzierżawy nie znam, od tego jest nadzór. Jeśli chodzi o gospodarowanie gruntami rolnymi skarbu państwa, to myślę, że wyjaśniliśmy sobie wątpliwości. Moje założenie jest tu podobne do oczekiwań rolników - zależy mi, żeby to polscy rolnicy pracowali na tych gruntach. Głosy krytyczne dotyczą też zarządzenia dotyczącego czasu trwania umów dzierżawy (zarządzenie skracało maksymalny czas dzierżawy dla danego gospodarstwa - przyp. red.). Podejmując je liczyliśmy, że poprawimy warunki dla wszystkich podmiotów - komentował Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR - u.