Strajk odbył się na Rondzie Schumana pod Parlamentem Europejskim. Do Brukseli przyjechali przedstawiciele Izb Rolniczych, NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Związku Plantatora Buraka Cukrowego. Z rolnikami spotkali się unijny europarlamentarzyści - Jarosław Kalinowski, Krzysztof Jurgiel i Adam Jarubas. Do rolników wyszedł też unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski.

Musimy tam być, żeby walczyć o swoje, bo jeżeli tego nie pilnujemy, to wszystko idzie swoim torem i robią z nami, co chcą, a tak nie może być – mówi Stanisław Barna.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele izb rolniczych z Polski, Rumunii, Słowacji, Czech, Bułgarii i Węgier, czyli wszystkich krajów dotkniętych napływem towarów z Ukrainy. W sumie pod siedzibą Komisji Europejskiej pojawiło się około 200 osób. Polska reprezentacja liczyła około 80 przedstawicieli.

Najliczniej reprezentowane było województwo zachodniopomorskie, z przedstawicielami którego przyjechaliśmy do Brukseli także my.

Pod poniższym linkiem możecie zapoznać się z naszą relacją ze wspólnej podróży. Rozmawiamy w niej nie tylko o powodach protestu w Brukseli, ale też o przyszłości polskiego rolnictwa.

Gdyby nie wasze protesty drodzy rolnicy nie byłoby żadnych działań rządu w tej dziedzinie. To co dzieje się w tym momencie to dopiero namiastka tego, co wydarzy się, gdy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Nie można czekać z decyzjami. Te decyzje mają być podejmowane dzisiaj, bo jutro będzie za późno. Problemy z ukraińskim importem za chwilę nałożą się z problemami z Zielonym Ładem i wprowadzaniem Wspólnej polityki Rolnej - mówił Jarosław Kalinowski.