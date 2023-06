Sytuacja wśród pracowników agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest coraz bardziej napięta. Związki zawodowe rozpoczęły przeprowadzanie referendum, w którym pracownicy mają się opowiedzieć za lub, przeciwko strajkowi.

16 czerwca dwa działające w ARiMR związki podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia strajku. Zgodnie z obowiązującym prawem strajk musi być poprzedzony referendum strajkowym. Referendum ma zostać przeprowadzone online, za pomocą systemu do głosowań stosowanego w NSZZ Solidarność między innymi do przeprowadzania wyborów. Do wzięcia udziału w referendum potrzebny jest adres mailowy, na który zostanie przesłany link do głosowania. System zapewnia anonimowość i nie ma możliwości, aby pracodawca miał dostęp do informacji kto, kiedy i jak głosował. Jak przekazują związki głosowania można dokonać na komputerze lub telefonie czy tablecie.

O co walczą związkowcy?

Spór zbiorowy, który toczy się pomiędzy związkami pracowników ARiMR a ministerstwem trwa od dwóch lat. Część postulatów związkowców została zaakceptowana. Jednak dwa, najważniejsze dla pracowników, nadal nie zostały zrealizowane. Związki zwracały się z prośbą o interwencję do ministerstwa, ale niewiele uzyskały. Dlatego teraz grożą strajkiem. Żeby jednak mógł się on odbyć przeprowadzane jest wśród pracowników Agencji referendum, w którym jednoznacznie opowiedzą się za strajkiem lub przeciwko niemu.

Jak ma wyglądać referendum? Otóż odbędzie się w formie online. Pracownicy ARiMR odpowiedzą na następujące pytanie:

Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w przypadku braku realizacji następujących postulatów sporu zbiorowego:

Postulat 1. Podwyżki w wysokości 800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR. Postulat 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji. Postulat 3. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto. Postulat 4. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy. Postulat 5. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce na pracownika. Postulat 6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego. Postulat 7. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie. Postulat 8. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r. Postulat 9. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Możliwe odpowiedzi to: TAK lub NIE.

Przypominam, w głosowaniu mają prawo wziąć udział wszyscy pracownicy Agencji, nie tylko członkowie związków. Również osoby przebywające na długotrwałej nieobecności np. na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym, dłuższym chorobowym itp. - mówi Robert Gibała z NSZZ „Solidarność”. - Referendum będzie ważne, gdy weźmie w nim udział ponad połowa pracowników. Zgodnie z informacją od pracodawcy według stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r. liczba wszystkich pracowników wynosi 11 385. Połowa tej liczby to 5692,5. Referendum będzie więc ważne gdy weźmie w nim udział 5693 pracowników - dodaje.

Pracownicy Agencji, który opowiadają się za strajkiem wskazują, że są przeładowani obowiązkami, a nie idą za tym żadne gratyfikacje finansowe.

W ostatnich latach przybyło kilkadziesiąt nowych działań, nie przybyło nowych etatów, co więcej wiele zostało zamrożonych w związku z koniecznością podwyżek wynagrodzeń dla informatyków. Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023 - 2027, powoduje nie tylko kolejny wzrost zadań, ale również, konieczność przyswojenia zasad nowych programów – przekonują związki.

ARiMR nie ułatwia przeprowadzenia referendum

Sama Agencja nie zamierza niczego związkowcom ułatwiać. Przynajmniej w kwestii przeprowadzenia referendum.

Przeprowadzenie referendum strajkowego musi się jednak odbywać w taki sposób, żeby nie zakłócać zwykłego toku pracy i obsługi beneficjentów. Nie może zatem odbywać się w godzinach pracy. Nie jest możliwe, by organizacje związkowe miały zbierać głosy chodząc po stanowiskach pracowniczych i dokonać aktu głosowania w każdej komórce lub jednostce organizacyjnej Agencji” - przekazał związkowcom Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ARiMR.

Jednocześnie ARiMR wyraziła zgodę, na umiesczzenie przez organizacje związkowe informacji o referendum w jednostkach organizacyjnych, w miejscach, w których zwyczajowo zamieszcza się informacje skierowane do pracowników Agencji.

Pracodawca nie dopuszcza przy tym zamieszczania informacji na terenie placówek w miejscach ogólnodostępnych dla beneficjentów (np. na drzwiach wejściowych do placówki). Wszystkie materiały informacyjne mają być uprzątnięte przez organizacje związkowe organizujące referendum strajkowe najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu referendum strajkowego – napisano w piśmie do związkowców .

Agencja nie wyraziła także zgody na przeprowadzenie referendum online przy użyciu służbowych skrzynek mailowych, argumentując to faktem, iż obowiązujące przepisy nie dopuszczają wykorzystania służbowej poczty elektronicznej do jakichkolwiek działań związanych z przeprowadzaniem referendum strajkowego lub agitacji związkowej.

Ryzyko strajku jest bardzo duże, a jego konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. W tej chwili pracownicy ARiMR mają natłok pracy. Prowadzonych jest bowiem równolegle kilka naborów wniosków, m.in. o dopłaty bezpośrednie, dopłaty do zbóż, nawozów i silosów czy na modernizację gospodarstw. Odejście choćby części pracowników od biurek może oznaczać paraliż pracy całej Agencji, a co za tym idzie opóźnienia w wydawaniu decyzji czy wypłacie pieniędzy rolnikom.