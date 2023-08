Protest odbywa się w rejonie mostu na Wiśle w Annopolu, rolnicy blokują ruch na przejściu dla pieszych. Chcą w ten sposób pokazać sprzeciw wobec polityki rządu, która doprowadza małe, rodzinne gospodarstwa na skrj upadku. Żądają zamknięcia granic i zabezpieczenia interesów rolników, tak, aby ich produkcja była opłacalna.

Protestujemy, bo nadal nic się nie zmieniło, otwierają skupy interwencyjne, które nadal nie zapewniają nam opłacalności. Ja nie wywiozłem ani kilograma na ten skup. Problemem jest, że wszystkim jest ciężko, ale jak przychodzi do protestu, to nie ma komu wyjść. W internecie każdy jest mądry, ale żeby wyjść i coś zrobić to nie ma komu – mówi Krzysztof Chmiel, plantator z Lubelszczyzny.

Producenci malin protestowali pod ministerstwem rolnictwa przez kilka tygodni organizując tzw. targ podczas którego sprzedawali polskie owoce. Wtedy protest odbywał się pod szyldem Agrounii. Obecnie jest to protest bez politycznych szyldów.

My nie chcemy się angażować politycznie. Mogę być przedstawicielem plantatorów i próbować im pomóc. Ale jeśli ktoś chce tu przyjeżdżać i robić na naszej krzywdzie karierę polityczną to nie chcemy tego. Chcę wiedzieć za co pracuję, ile zarobię – mówi Chmiel. - Byliśmy w ministerstwie rolnictwa i powiedzieli nam, że problem z pszenicą jest rozwiązany, ale to nieprawda. Musimy oddawać nasze plony za pół darmo, żeby za coś żyć. Nie zbieraliśmy przez jakiś czas malin, ale koniec końców nie mamy wyboru, bo jeść coś trzeba – dodaje.