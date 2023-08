Kolejny sektor grozi strajkiem. Tym razem pod ścianą stawiają ministra rolnictwa producenci papryki.

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania ministra rolnictwa, Roberta Telusa, z przedstawicielami producentów papryki. Jego tematem była nieuczciwa polityka cenowa sieci handlowych i nadmiarowy eksport, które powodują duże zawirowania na rynku.

Problemem są dumpingowe ceny i nadmierny import

Jak przekonują sami rolnicy bez wsparcia państwa nie są w stanie sobie poradzić z obniżającymi cenami sieciami handlowymi i wielkimi zrzeszeniami producentów z innych państw.

Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już w lipcu, kiedy to producenci papryki ogłosili pogotowie strajkowe i powołali do życia Komitet Protestacyjno-Strajkowy Zrzeszenia Producentów Papryki RP oraz producentów niezrzeszonych. Ma to być pierwsza forma protestu. Jeśli nie dojdzie do interwencji rządowej zapowiadają podjęcie bardziej radykalnych form protestu z blokowaniem sklepów dużych sieci handlowych włącznie. Podobne strajki odbyły się rok temu w gminie Potworów, które jest paprykowym zagłębiem kraju.

Największym problemem, z którym mierzą się producenci papryki jest polityka cenowa dużych podmiotów handlowych, którzy zmuszają ich do sprzedaży papryki poniżej progu opłacalności produkcji.

Kolejnym punktem zapalnym jest ilość importu warzywa – szczególnie z Holandii. Duża dostępność towaru powoduje, że oferowane producentom ceny są poniżej kosztów produkcji.

Mam świadomość, że mamy bardzo trudny okres dla warzywników, dla producentów papryki, ale przyjechałem tu, by pokazać, że rząd jest z rolnikami zawsze, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudno. To nasza odpowiedzialność – mówił minister Robert Telus podczas obchodów Dnia Papryki w Potworowie.

Po spotkaniu z ministrem rolnicy wyszli niepocieszeni. Nie padły żadne konkretne rozwiązania, a jedynie podniesiony został temat braku zorganizowania producentów papryki w Polsce.

Gdy nie ma problemów na rynku, rolnicy nie widzą potrzeby podejmowania wspólnych działań, działają indywidualnie. Nie umiemy współpracować. Musimy się tego nauczyć – podkreślił minister Telus.

Jakie ceny papryki aktualnie?

Cena hurtowa krajowej papryki czerwonej 14 sierpnia wynosiła średnio 4,0–4,6 zł/kg. Jak informują producenci papryki, jest to granica opłacalności.

Podobne ceny są obecnie w skupach. Za paprykę czerwoną producenci mogą otrzymać 4,0–4,5 zł/kg, zaś za paprykę białą i zieloną 2,5–3,0 zł/kg.

Przedstawiciele Zrzeszenia Producentów Papryki RP koszty produkcji kilograma papryki w obecnym sezonie oceniają na około 4,0 zł.

Ministerstwo obiecało przyjrzeć się sprawie

Producenci przekonują, że potrzebne są zmiany w prawie pozwalające na korzystniejsze funkcjonowanie wspólnych form działania. Przedstawiciele ministerstwa, z Rafałem Romanowskim na czele zobowiązali się do powołania sztabu ekspertów, którzy przyjrzą się problemowi. Szef resortu rolnictwa zapowiedział zaś szczegółowe sprawdzenie mechanizmów dumpingowania cen, a także weryfikację doniesienia o dofinansowywaniu eksportu papryki na polski rynek przez europejskie organizacje.