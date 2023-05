Protest rolników. Izby Rolnicze jadą do Brukseli

Protest w Brukseli zapowiadany był od kilku tygodni. Odroczenie przez Komisję Europejską decyzji o kolejnej transzy wsparcia tylko spotęgowało negatywne nastroje.

23 maja pod Parlamentem Europejskim mają pojawić się przedstawiciele izb rolniczych z Polski, Rumunii, Słowacji, Czech, Bułgarii i Węgier, czyli wszystkich krajów przyfrontowych.

W związku z niekorzystną decyzją KE, w Brukseli odbędzie się protest, podczas którego rolnicy zamanifestują swoje niezadowolenie z działań UE.

23 maja 2023 r. organizujemy wyjazd do Brukseli. Nie momżemy dłużej czekać i patrzeć jak polskie rolnictwo upada. Skoro problem jest w Brukseli, to tam trzeba go rozwiązać – mówi Emil Mieczaj z zachodniopomorskiej Solidarności Rolników Indywidualnych.