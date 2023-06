Protest został zorganizowany po tym, jak dolnośląscy rolnicy odkryli, że w Strzelinie, 9 czerwca, rozładowano w elewatorze 40 wagonów kukurydzy z Ukrainy.

Rolnicy odkryli, że firm przyjeżdżają transporty kukurydzy i zboża (zza wschodniej granicy - przyp. red.). Chcą sprawdzić, czy to jest legalne. Wiemy jak trudna jest sytuacja, niedługo żniwa. Ta sprawa musi być załatwiona. Minister Telus obiecał, że jeżeli nie wywiezie zboża poda się do dymisji. Sprawdzamy - mówi Piotr Borys poseł KO. - W środę przeprowadzę wraz z moim kolegą Jerzym Borowczakiem kontrolę poselską w KAS i GIS, żeby sprawdzić, co dokładnie znalazło się w Strzelinie i czy zostało przebadane – dodał.