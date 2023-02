Trwa protest NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Protestujący wyjechali na drogi w województwie zachodniopomorskim, opolskim, dolnośląskim i świętokrzyskim.

Aktualizacja:

Około 30 rolników stawiło się na wezwanie regionalnej "Solidarności" RI na protest pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Jak donoszą uczestnicy, akcja dobiegła końca i trudno mówić o sukcesie. Wojewoda Świętokrzyski nie znalazł czasu, by spotkać się z rolnikami. Do protestujących wyszedł jego doradca, ale nie był w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące zapowiadanych ograniczeń i kontroli importu zboża z Ukrainy. W ciągu tygodnia wojewoda ma zaprosić rolników na spotkanie, na którym odpowie na pytania świętokrzyskich gospodarzy. Listę postulatów rolniczych skierowanych do premiera wręczono przedstawicielowi wojewody. Znajdują się na niej przede wszystkim żądania rozszerzenia rządowego wsparcia z tytułu strat wywołanym nadmiernym importem z Ukrainy na wszystkich poszkodowanych producentów zbóż, zwiększenia dofinansowania państwa do kredytów rolniczych, obniżenia cen nawozów i zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego.

Zachdniopomorskie:

Zakończyły się protesty i blokada drogi krajowej numer 10. Rolnicy przez cztery godziny chodzili po przejściu. - Każdy z nas ma rodziny, chcemy żyć - mówi Łukasz Buchajczyk, z zachodniopomorskiej Solidarności.

Zobaczcie relację związkowców z miejsca protestu:

Protesty rolników przybierają na sile i rozlewają się po całym kraju. Do zachodniopomorskiego, gdzie protestowali rolnicy z NSZZ RI Solidarność i lubelskiego, gdzie granice z Ukrainą zablokowało stowarzyszenie Oszukana Wieś, dołączają kolejne województwa. Na razie w mniejszych protestach w miastach powiatowych. Jak jednak zapowiadają to dopiero początek.

Gospodarze zapowiadają, że jeśli rząd nie zacznie traktować ich poważnie, kolejne protesty będą nie tylko rozszerzały się na kolejne województwa, lecz także będą coraz dolegliwsze.

Emocje podgrzewają dodatkowo zaproponowane przez rząd rozwiązania, które zdaniem rolników nic nie wnoszą, a są jedynie medialnymi rozgrywkami.

- Żadne dopłaty nie rozwiązują problemu. Nie możemy się od nich uzależniać, bo co, gdy się skończą? Dlatego proponowaliśmy premierowi, żeby się spotkać i przedyskutować nasze postulaty, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. I wyszło jak wyszło. Zaproponowane rozwiązania są po prostu niesprawiedliwe – powiedział w rozmowie z radem Zet wiceprzewodniczący rolniczej solidarności w zachodniopomorskiem Edward Kosmal.

Jak podkreślają rolnicy, bierność rządu i wrzucanie projektów pomocowych „pod publiczkę”, a nie realnie rozwiązujących problemy polskiego rolnictwa, zmusza ich do kolejnego wyjścia na ulicę w obronie rodzinnych warsztatów pracy i bezpieczeństwa żywnościowego narodu.

W wydanym oświadczeniu przedstawiciele NSZZ RI Solidarność odnoszą się do zaproponowanych przez ministerstwo rozwiązań.

Pierwszym z nich jest oferta pożyczki skierowanej specjalnie do rolników w ramach banku PKO BP, który ma się stać odpowiedzią na postulaty utworzenia banku rolnego. W ramach oferty rolnicy mogliby otrzymać pożyczkę do 300 tys. zł bez zabezpieczeń materialnych na 5 lat (lub do 500 tys. zł z zabezpieczeniami). Kredyt miałby mieć najniższą na rynku marżę i harmonogram spłat dostosowany do specyfiki produkcji rolnej.

Przy każdej okazji rozmów z przedstawicielami władz państwowych podkreślamy, że nasze rolnictwo potrzebuje rozwiązań systemowych, a nie rozdawanych przy różnych okazjach środków z budżetu państwa. Podobnie jest z problemem kredytowania rolnictwa. Naszym celem jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zarządzaniu ryzykami w rolnictwie, w tym w obszarze kredytowania - przekazują rolnicy.

"Odnosząc się bezpośrednio do przedstawionej w dniu 8 lutego br. oferty, można stwierdzić, że jak zwykle problem tkwi w szczegółach. Należałoby ocenić realne oprocentowanie proponowanego produktu, wartość wiboru oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu. Deklarujemy gotowość do rozmów w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wypracowania właściwych rozwiązań systemowych" – piszą w swoim oświadczeniu związkowcy.

Propozycje rządu jedynie dzielą rolników

Drugim, ogłoszonym w ostatnich dniach, projektem pomocowym miałyby być dopłaty do sprzedaży zbóż. - Należy przypomnieć, że naszym zdaniem wojna na Ukrainie, co prawda uruchomiła szereg niekorzystnych procesów ale obecna sytuacja na rynku zbóż została wygenerowana przez Unię Europejską i zaniedbania naszej administracji państwowej – zaznaczają rolnicy. Trudno również zrozumieć związek między wprowadzeniem bardzo ograniczonych dopłat do bieżącej sprzedaży, a uruchomieniem eksportu ale chcemy wierzyć, że to wicepremier ma rację. Jednak będziemy uważnie monitorować rozwój sytuacji w 2023 roku oraz latach następnych – dodają.

Rolnikom nie podoba się także system według którego różnicowana ma być wysokość dopłat. - W ten sposób tworzy się pierwsze pole nieporozumień, przecież z centrum województw: śląskiego, opolskiego czy dolnośląskiego do Gdańska jest dalej niż z centrum woj. podlaskiego czy mazowieckiego, nie mówiąc o północnej części tego województwa. Czy na pewno odległość od portów jest jedynym kryterium – pytają. Zasady te, to potencjalnie kolejne pole konfliktu i kolejne niezrozumiałe i nieodpowiedzialne działanie dyskryminujące rodzinne gospodarstwa towarowe. Taka dyskryminacja rodzi również wątpliwości prawne - podsumowują.

Potrzeba radykalnych działań

Związkowcy głośno mówią, że sytuacja jest tak trudna, że wymaga szybkich radykalnych działań ze strony rządu. Podkreślają, że mają dosyć okrągłych słówek i obietnic bez pokrycia.

"W trakcie konferencji w dniu 9 lutego br., wicepremier H. Kowalczyk zapowiedział swoją wizytę na granicy z Ukrainą. Wizyta już po ośmiu miesiącach w miejscu generującym tak wielkie zagrożenia, to iście gospodarskie podejście. Gratulujemy!!!" – piszą w swoim oświadczeniu poirytowani rolnicy.