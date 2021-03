Prywatni eksporterzy sprzedali amerykańską kukurydzę o wartości 251 mln dolarów

Amerykański Departament Rolnictwa podał, że prywatni eksporterzy zgłosili sprzedaż 1,15 mln ton amerykańskiej kukurydzy do końca sierpnia. Wartość 45,3 mln buszli kukurydzy wyceniono na 251 mln dolarów.

Kukurydza została sprzedana do Chin i była to największa tego typu sprzedaż od 29 stycznia, kiedy to Państwo Środka kupiło 2,108 mln ton ziarna. Departament Rolnictwa USA (USDA) informuje, że dzięki rekordowym zakupom, Chiny odzyskałyby pozycję lidera dla amerykańskiego eksportu produktów rolnych. W zeszłym roku zajmowały trzecią pozycję, za Kanadą i Meksykiem.

Pomimo dużych zakupów w ostatnim czasie, Chinom nie udało się zrealizować celu w ramach tzw. pierwszej fazy chińsko-amerykańskiego porozumienia handlowego dotyczącego importu amerykańskich produktów żywnościowych, rolnych i owoców morza o wartości 36,6 mld dolarów w 2020 roku. Cel na ten rok to 43,5 mld dolarów.