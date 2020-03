Przedwczesny powrót do normalnego życia grozi powtórną falą zakażeń

Chiny po 2 miesiącach rozluźniają przepisy dotyczące kwarantanny w zamkniętym mieście Wuhan, gdzie rozpoczęła się epidemia koronawirusa pod koniec 2019 r. Naukowcy przestrzegają, że zbyt szybki powrót do normalnego życia może doprowadzić do powtórnej fali zakażeń.

Chiny po 2 miesiącach rozluźniają przepisy dotyczącą kwarantanny w zamkniętym mieście Wuhan, gdzie rozpoczęła się epidemia koronawirusa pod koniec ubiegłego roku. Jednak naukowcy przestrzegają, że zbyt szybki powrót do normalnego życia może doprowadzić tam do powtórnej fali zakażeń, której szczyt będzie potencjalnie miał miejsce jeszcze w sierpniu br.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez m.in. Keishę Prem, a opublikowane w "The Lancet Public Health Journal" należałoby kontynuować kwarantannę w mieście Wuhan jeszcze do końca kwietnia br. Dzięki temu służba zdrowia w Wuhan uniknęłaby kolejnej fali epidemii COVID-19 do października br. Dałoby to chińskiej Służbie Zdrowia więcej czasu na reorganizację i zebranie odpowiednich środków na walkę z kolejną falą epidemii koronawirusa.

- Władze miasta Wuhan muszą wykazać się najwyższą ostrożnością w zbyt szybkim znoszeniu kwarantanny, ponieważ może to prowadzić do wtórnego wybuchu epidemii COVID-19 - powiedziała Kiesha Prem, specjalista w London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), który brała udział w badaniach i dodała, że jeśli władze miasta Wuhan stopniowo złagodzą ograniczenia, to pozytywnie może to opóźnić wybuch oraz "spłaszczyć" przebieg kolejnej epidemii koronawirusa w mieście Wuhan.

Czy kwarantanna zostanie wydłużona w kwietniu?

Biorąc pod uwagę, że unikanie kontaktu i pozostawanie w domu jest praktycznie najskuteczniejszą metodą walki z koronawirusem i najlepszym sposobem, aby się nie zarazić to zakończenie kwarantanny 11 kwietnia br. w naszym kraju, wydaje się tylko "pobożnym" życzeniem. Wskazują na to także badania i modelowe obliczenia rozwoju epidemii COVID-19, a przeprowadzone przez Kieshę Prem i jej zespół, które dobitnie wskazują, że zbyt szybkie wyjście z kwarantanny także w Polsce skończy się wtórnym wybuchem epidemii.