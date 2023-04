Wszczęto śledztwo o oszustwo w sprawie sprzedaży zboża technicznego z Ukrainy, jako domniemanego zboża polskiego. Jak informuje Rzeczpospolita, oszukane zostały największe krajowe młynarnie.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu rozpoczęła śledztwo o oszustwo, po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Według portalu Rzeczpospolita pokrzywdzonymi są trzy firmy z grupy największych krajowych producentów mąki, które kupiły pszenicę deklarowaną jako polską od firm pod Hrubieszowem, a w rzeczywistości sprzedano im ukraińskie zboże, wjeżdżające do Polski jako techniczne.

Zboże techniczne bez kontroli

Zboże techniczne z założenia ma być przeznaczone do spalenia lub na pellet. Jak informowaliśmy na portalu farmer.pl, przez dłuższy czas pojawiał się problem z brakiem kontroli takiego zboża.

Wcześniejsze próby sprzedaży zboża technicznego, dotyczyły przeznaczenia go jako paszy dla zwierząt. W styczniu na wniosek wojewody lubelskiego rozpoczęto kontrolę importerów zbóż z Ukrainy, wówczas okazało się, że jeden z podmiotów zaimportował 66 ton zboża technicznego, które sprzedał krajowym producentom pasz.

W śledztwie dotyczącym sprzedaży zboża do trzech młynów ujawniono, że od września do listopada 2022 r. firmy kupiły aż 1025 ton pszenicy. Jak wyjaśniała w rozmowie z Rzeczpospolitą prok. Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu firmy te nie wiedziały, że zboże pochodzi z Ukrainy.

– Postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 mln zł. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy. W śledztwie na razie nie postawiono zarzutów – mówiła Rębacz.

Import zboża z Ukrainy

W grudniu Komisarz Janusz Wojciechowski informował, że import zbóż z Ukrainy do Polski w okresie 24.03-08.12.2022 wyniósł 2,152 mln t. Solidarność Rolników Indywidualnych na łamach "Rzeczpospolitej" podaje, że było to 3 mln ton od maja 2022 r. Jednak bardziej istotne jest pytanie dlaczego do takiego procederu doszło, a zboże którego problemem była sama definicja, było przepuszczane przez granice kraju.