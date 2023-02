Policjanci skontrolowali samochód, w którego bagażniku znaleźli 51 kg marihuany. Jednego z przemytników pomógł złapać rolnik.

Policjanci z niemieckiej drogówki w okolicach Ansbach we Frankonii zatrzymali do kontroli auto na hiszpańskich numerach. Podróżowało nim dwóch obcokrajowców, którzy zachowywali się nadzwyczaj spokojnie. Do czasu…

Gdy funkcjonariusze postanowili zajrzeć do bagażnika samochodu, mężczyźni spróbowali ucieczki. Jednemu z nich się to udało, bo zdołał dobiec do pobliskiego lasu. Kierowca auta nie miał szczęścia i został zatrzymany. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków. Przyznał się, że zażywał kokainę. W bagażniku samochodu policjanci znaleźli zaś 51 kg marihuany.

Pasażer na gapę

Policja rozpoczęła poszukiwania drugiego z mężczyzn. Na miejsce ściągnięto psy tropiące i śmigłowiec. Pasażera auta jednak nie znaleziono, dopóki nie pomógł pewien rolnik. Gospodarz jechał właśnie traktorem, gdy zauważył, że pod plandeką na jego przyczepie coś się rusza. Podejrzewał, że ma pasażera na gapę. Widząc przed sobą kilka radiowozów, zaczął trąbić klaksonem w ciągniku.

Zbieg chciał ponownie uciekać, ale nie miał już szans. Uciekinier został zatrzymany i podobnie jak kolega trafił do aresztu. Bawarska policja prowadzi śledztwo w sprawie przemytników z Hiszpanii.