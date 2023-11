Europejskimi "drogami solidarności" Ukraina eksportuje 65 procent zboża. Dlatego UE będzie inwestowała w ich rozwój - zapewniła w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przebywała z wizytą w Kijowie, by rozmawiać z prezydentem Zełenskim o dalszym wsparciu UE dla walczącej Ukrainy, oraz o członkostwie Ukrainy w UE. Jednym z tematów spotkania była kwestia ukraińskiego eksportu produktów rolnych "szlakami solidarności" przez Europę.

Ukraina karmi świat

Jak można się było dowiedzieć z wystąpienia szefowej KE, Ukraina eksportuje obecnie europejskimi "drogami solidarności" około 65 procent całości eksportowanego zboża i produktów rolnych.

-„Szlaki solidarności” umożliwiły Ukrainie wyeksportowanie ponad 100 mln ton towarów. Większość z nich to produkty rolne. Dlatego Ukraina karmi świat w czasach niedoborów – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej na spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Jak wynikało z tego wystąpienia, w ciągu 16 miesięcy funkcjonowania korytarzy solidarności, europejskie szlaki transportowe przyniosły też Ukrainie 42 miliardy euro zysków z eksportu.

Ursula von der Leyen zapewnia Wołodymira Zełenskiego, że UE nie przestanie inwestować w kolejowe i drogowe przejścia graniczne z Ukrainą, aby rozbudować tak dobrze sprawdzające się „drogi solidarności”.

Dalsze wsparcie

„Dobrze jest wrócić do Kijowa podczas mojej szóstej wizyty w czasie wojny. Jestem tu, aby omówić ścieżkę przystąpienia Ukrainy do UE, wsparcie finansowe UE na rzecz odbudowy Ukrainy jako nowoczesnej i zamożnej demokracji, oraz to, w jaki sposób będziemy kontynuować wysiłki, aby Rosja zapłaciła za swoją agresywną wojnę” – napisała Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych.

W kolejnym wpisie Ursuli von der Leyen na Twitterze czytamy: "Zaproponowaliśmy 50 miliardów euro dla Ukrainy w ciągu najbliższych 4 lat."