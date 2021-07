Przez ASF ograniczenia w ruchu w woj. łódzkim

Łódzcy policjanci przypominają, że z powodu ASF, czasowo ograniczony jest ruch od skrzyżowania drogi krajowej 12 z drogą powiatową numer 3313E w Kruszowie (ulica Wolborska) w gminie Tuszyn. Ograniczony ruch jest od Łodzi oraz od Piotrkowa Trybunalskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego zostały wprowadzone ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym, które potrwają do 21 lipca 2021 roku.

Zostały tam umieszczone znaki drogowe uprzedzające o zakazach. Ograniczenie, o którym mowa nie ma zastosowania do osób zamieszkałych przy nieruchomościach, do których można się dostać wyłącznie drogą powiatową, osób wykonujących czynności zawodowe, pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzących działalność rolniczą lub pracę w gospodarstwie rolnym, do którego można się dostać wyłącznie drogą powiatową, o której mowa, pojazdów uprzywilejowanych, osób i pojazdów biorących udział w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów i stosowanie się do znaków drogowych. Niestosowanie się do znaku drogowego B-1 grozi nałożeniem na kierującego mandatu karnego w wysokości do 500 złotych oraz 5 punktów karnych.