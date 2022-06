Jak podaje IMGW-PIB, weekend przyniesie pogodę upalną, miejscami na zachodzie Polski także burzową. Opady deszczu w burzach mogą być lokalnie silne, a wiatr w porywach może sięgać do 75 km/h. Na wschodzie kraju jeszcze spokojnie i nie aż tak gorąco.

Polska pozostaje pod wpływem wyżu z centrum nad północno wschodnią Polską, Litwą i Łotwą.

Od południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie bez większych zmian.

Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego

Przeważnie bezchmurnie, po południu w części zachodniej regionu zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 27°C na wschodzie do 31°C na zachodzie, tylko w rejonie Półwyspu Helskiego około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni, w rejonie nadmorskim okresami wschodni.

Gdańsk 27°C

Koszalin 29°C

Szczecin 29°C

Prognoza pogody dla woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, okresami na zachodzie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Olsztyn 27°C

Suwałki 25°C

Białystok 27°C

Prognoza pogody dla woj.: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Poznań 29°C

Gorzów Wlkp. 29°C

Toruń 30°C

Kalisz 28°C

Bydgoszcz 29°C

Zielona Góra 31°C

Prognoza pogody dla woj.: mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe, na zachodzie także umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C na wschodzie do 28°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza na zachodzie porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

Warszawa 27°C

Łódź 27°C

Lublin 25°C

Prognoza pogody dla woj.: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe po południu wzrastające do umiarkowanego, miejscami na Opolszczyźnie, w rejonach podgórskich i wysoko w Sudetach wzrastające do dużego i tam wieczorem możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 26°C na wschodzie do 31°C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 24°C do 30°C, na szczytach Beskidów od 16°C do 19°C, wysoko w Sudetach temperatura od 13°C do 15°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Wrocław 30°C

Jelenia Góra 28°C

Legnica 30°C

Opole 29°C

Katowice 28°C

Częstochowa 27°C

Prognoza pogody dla woj.: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C, na szczytach Beskidów i Bieszczadów od 16°C do 20°C, wysoko w Tatrach około 14°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na północy porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Kraków 28°C

Kielce 26°C

Rzeszów 27°C

Zakopane 23°C

Szczegółowa prognoza pogody na sobotę (25 czerwca)

Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum rozciągającym się od Białorusi po Estonię, tylko na krańcach zachodnich kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Danii. Zalegać będzie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie wolno wzrośnie.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie na ogół duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w części zachodniej burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana wysokość opadów towarzyszących burzom od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C, tylko w rejonie Zatoki Puckiej około 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Gdańsk 29°C

Koszalin 30°C

Szczecin 30°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Olsztyn 28°C

Suwałki 27°C

Białystok 28°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu od zachodu regionu wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 65 km/h, południowo-wschodni i wschodni.

Poznań 30°C

Gorzów Wlkp. 30°C

Toruń 30°C

Kalisz 30°C

Bydgoszcz 30°C

Zielona Góra 32°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C na wschodzie do 30°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warszawa 29°C

Łódź 29°C

Lublin 26°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i zachodzie regionu okresami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz wysokość opadów miejscami do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 26°C do 28°C, na szczytach Beskidów od 17°C do 20°C, w Sudetach od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz i w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h.

Wrocław 29°C

Jelenia Góra 28°C

Legnica 30°C

Opole 30°C

Katowice 30°C

Częstochowa 29°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu Małopolski okresami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w burzach miejscami do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C, na szczytach Beskidów od 17°C do 20°C, wysoko w Tatrach około 16°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Kraków 30°C

Kielce 28°C

Rzeszów 30°C

Zakopane 25°C

Szczegółowa prognoza pogody na Niedzielę (26 czerwca)

Polska nadal będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Łotwą, na zachodzie i południu kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Niemiec i Słowacji. Zalegać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie bez większych zmian.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie okresami duże i tam lokalnie przelotny deszcz, początkowo zanikające burze.

Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, nad samym morzem od 22°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Gdańsk 28°C

Koszalin 28°C

Szczecin 29°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna od 26°C do 27°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Olsztyn 27°C

Suwałki 27°C

Białystok 26°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Poznań 30°C

Gorzów Wlkp. 30°C

Toruń 30°C

Kalisz 30°C

Bydgoszcz 30°C

Zielona Góra 30°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C na wschodzie do 30°C na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Warszawa 27°C

Łódź 29°C

Lublin 25°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na południu wystąpią burze z opadami deszczu i gradu. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C, w rejonach podgórskich około 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami burze z opadami deszczu i gradu. Temperatura od 13°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Wrocław 31°C

Jelenia Góra 29°C

Legnica 31°C

Opole 30°C

Katowice 30°C

Częstochowa 29°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. W rejonach podgórskich zachmurzenie okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad.

Temperatura maksymalna od 26°C na wschodzie do 30°C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.