Przygotuj się na wzrost cen okien i drzwi. Podwyżki są nieuniknione!

Ceny stolarki otworowej będą rosnąć przez następne miesiące, podobnie jak ceny innych materiałów budowlanych. Inwestorzy zapłacą nawet o 10-15% więcej za okna, drzwi czy bramy garażowe w 2021 r. Niektórzy eksperci przewidują trend wzrostu cen zakupu drzwi i okien może utrzymać się nawet do 2022 r.

Inwestorzy zapłacą o 10-15% więcej za zakup okien, drzwi oraz bram garażowych w 2021 r.

Wzrost cen surowców (drewno 80%; miedź i stal 100%; polietylen i polipropylen 60%) przekłada się na ceny wyrobów budowlanych w tym okien, drzwi i bram garażowych.

Zmiany Warunków Technicznych 2021 także przyczynia się do wzrostu cen stolarki otworowej.

Mniejsi producenci okien i drzwi, jak np. przedstawiciele AluTech-u podkreślają, że od początku 2021 r. już odnotowali 3-4 podwyżki cen materiałów (o ok. 8-15%) niezbędnych do produkcji okien, co nie pozostaje bez wpływu na koszty zakupu stolarki otworowej oferowanej na rynku. Nie bez znaczenia jest także wzrosty cen materiałów wykorzystywanych do produkcji okien PCV.

W związku z tym spytaliśmy przedstawicieli Polskiego Związku Okien i Drzwi (POiD) - na co muszą przygotować się konsumenci, inwestujący w zakup okien, drzwi oraz bram?

Spytaliśmy się ich też, jak będzie dynamiczny trend wzrostu cen na rynku okien i drzwi, gdyż same wzrosty cen są nieuniknione.

Ceny komponentów do produkcji okien już poszybowały w górę

Jak podali eksperci POiD, w ciągu ostatnich 6 miesięcy odnotowujemy podwyżki kolejnych surowców stanowiących komponenty materiałów budowlanych. Drewno wzrosło o ponad 80%, podczas gdy ceny miedzi i stali wzrosły o 100%.

Koszty farb i lakierów wzrosły o prawie jedną trzecią, podczas gdy polimery, takie jak polietylen i polipropylen, wzrosły o 60%. Wzrostowi cen towarzyszy brak materiałów, a co za tym idzie co najmniej trzykrotnie wydłużony czas realizacji zamówień.

Wzrost cen surowców przekłada się na ceny wyrobów budowlanych w tym okien, drzwi i bram garażowych. Producenci tych ostatnich wprowadzają podwyżki jako ostatni.

Dlaczego brakuje materiałów budowlanych na polski rynku?

Niedobór materiałów budowlanych można częściowo przypisać wzmożonej działalności budowlanej i remontowej w 2020 r., szczególnie podczas pierwszej blokady, kiedy zamknięto wiele fabryk.

Od czasu ponownego otwarcia firmy z trudem nadrobiły zaległości, ponieważ ograniczenia związane z pandemią powstrzymały produkcję, a globalny popyt gwałtownie wzrósł w chwili, gdy gospodarki ponownie się otworzyły. Doprowadziło to do spowolnienia produkcji materiałów w niektórych fabrykach w UE i od tamtej pory łańcuchy dostaw pozostają rozciągnięte.

- Problemy jest tym większy, że pojawia się w czasie, gdy liczba budowanych nowych domów jest na najwyższym poziomie od dekady. W tym roku już w pierwszych trzech miesiącach zapytania kierowane do lokalnych firm budowlanych wzrosły w najszybszym tempie od dziesięciu lat, nawet o 40%. Występuje również niedobór siły roboczej, co oznacza, że ​​właściciele domów czekają miesiące dłużej niż zwykle na wykonanie prac remontowo-budowlanych, ponieważ nie ma wystarczającej liczby monterów. Budowniczowie walczą również o rekrutację murarzy, stolarzy, a nawet robotników ogólnych – komentuje Janusz Komurkiewicz, prezes Związku POiD.

Dlaczego materiały budowlane ciągle drożeją?

Według Eurostatu w kwietniu inflacja była na poziomie 5,1%, a w Polsce zaraz po Węgrzech ceny rosną najszybciej. Ceny materiałów rosną ze względu na ich braki, ale również ze względu na wyższe koszty transportu, energii, pracy.

Wydłużony czas oczekiwania na dostawy wybranych towarów, powoduje, iż kupujący materiały budowlane muszą planować zakupy z dłuższym wyprzedzeniem czasowym.

Do tego dochodzi systematycznie windowanie kursów surowców na światowych giełdach, rosnące ceny paliw i coraz wyraźniej nabierająca wiatru w żagle inflacja.

Wzrosty cen materiałów budowalnych odbiją się na cenach stolarki

- Największe rekordy osiągają ceny drewna które wzrosły o 67% w tym roku i o 340% w porównaniu z rokiem poprzednim. Drewno to nie tylko konstrukcja domu, ale w ogromnej mierze surowiec do uzyskiwania płyt drewnopodobnych. W związku z tym te dodatkowe koszty uderzają w meble, drzwi wewnętrzne, okna i podłogi. Cena zakupu płyty mdf w przypadku wielu produktów drzwiowych stanowi blisko 50% wartości technicznego kosztu wytworzenia (TKW). Pewne jest, że skutki gwałtownie drożejących surowców odczują nie tylko sami producenci, lecz także cała branża budowlana, remontowa, deweloperska, a finalnie również przedsiębiorcy z innych sektorów i osoby prywatne. Wzrost cen zakupu o ponad 70% spowoduje znaczący wzrost cen dla klientów. – mówi Jacek Woźniak, członek zarządu Związku POiD.

Zmiany ceny materiałów oraz stolarki otworowej na przestrzeni: 30 grudzień 2020 r. - 15 maj 2021 r. według POiD

Grupa produktowa Rodzaj materiału Zmiana cenowa (%) Systemy do montażu stolarki Taśmy, kleje, folie, silikony 10-12% Piany 20-23% Szyby Zespolone U g =0,6 10-12% Drewno Klejonka sosna lita 72x86 (cena 16,5 zł/mb) Meranti 8%∗ 14% Okna PVC System 5-komorowy 16-18% Okna drewniane Sosnowe U w =0,9 9-11% Okna aluminiowe Aliplast 14-18% Drzwi zewnętrzne Drzwi panelowe Drzwi z RC z ościeżnicą metalową 6% 12% Drzwi wewnętrzne Bramy Wewnętrzne wewnątrzlokalowe + wewnętrzne wejściowe System segmentowy 18-20% 15%

klejonka∗ - widoczne ruchy podwyżkowe surowca „okrągłego” dla tartaków z Lasów Państwowych - w perspektywie 3-4 mc przewidywany możliwy wzrost klejonki nawet do poziomu 40%.

Tabela prezentuje ceny szacunkowe na średniej od co najmniej trzech producentów. Źródło POiD

- Analogiczna sytuacja dotyczy cen okien pionowych, dachowych bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych. Przy stuprocentowych wzrostach ceny stali, farb czy lakierów, producenci nie są w stanie utrzymać poziomu cen sprzed sześciu miesięcy. Ceny tych wyrobów uzależnione są od ceny stali, aluminium, czy PVC, które w ciągu pół roku odnotowały jeden z największych wzrostów cen. Podwyżce uległy ceny okuć, chemii stosowanej do produkcji paneli bram segmentowych, farb, w zasadzie każdego składnika, co przekłada się na ostateczną cenę wyrobów – wtóruje Marcin Strzelec, członek zarządu Związku POID.

Zmiany Warunków Technicznych przyczyną wzrostu cen stolarki

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia nowo obowiązujących Warunków Technicznych, które m.in. zaostrzają parametry dla stolarki okiennej:

zwykłe okna i drzwi balkonowe: z 1,1 W/m 2 K na 0,9 W/m 2 K;

K na 0,9 W/m K; okna połaciowe: z 1,3 W/m2K na 1,1 W/m2K.

Oznacza to, że inwestorzy są zobligowani do wyboru produktów stolarki o wyższych parametrach energooszczędnych, a tym samym mieszczących się w wyższej półce cenowej. Zwróćmy uwagę na fakt, że podwyżki będą odczuwane najbardziej na tej grupie produktów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, która może utrzymać się nawet do końca roku to ogromny cios dla portfeli inwestorów.

- Jako Związek POiD wielokrotnie podkreślaliśmy skutki najbardziej zaostrzonych w Europie parametrów cieplnych stolarki. W drugiej połowie roku 2020, kiedy widmo podwyżek w związku z zakłóceniami łańcuchów dostaw w czasie pandemii wisiało w powietrzu, podejmowaliśmy rozmowy z ustawodawcą, w celu utrzymania istniejących parametrów. Uzyskaliśmy warunki przejściowe dla budów rozpoczętych i nie zakończonych przed 31 grudnia 2021, a Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zdeklarowało pracę nad kolejnymi poprawkami do Warunków Technicznych - podsumowuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający POiD.