Nad ranem w środę 18 maja doświadczyliśmy w niektórych regionach Polski spadku temperatur powietrza nawet do -6°C. Pod koniec drugiej dekady maja taki przymrozek może stanowić poważne zagrożenie dla roślin, zwłaszcza tych kwitnących lub dopiero rozpoczynających wegetację. Gdzie wystąpiły przymrozki? Jakich skutków możemy się spodziewać?

Przymrozek wystąpił nad ranem głównie w centralnej i północnej Polsce.

Niska temperatura jest zagrożeniem zwłaszcza dla rzepaku oraz drzew i krzewów owocowych.

Warto wstrzymać się z zabiegami ochrony roślin i nawożenia dolistnego na dwa dni przed i dwa dni po przymrozku.

Występujące późną wiosną przymrozki są poważnym zagrożeniem dla upraw. Dla rolników to czas, kiedy kwitną rzepaki, a kukurydza, buraki czy ziemniaki wykształcają pierwsze liście. Z kolei sadownicy obawiają się przymrozków, gdyż niska temperatura trwale uszkadza kwiaty, odbierając im cenny plon owoców.

Czyżby „zimna Zośka” przypadająca na 15 maja, wystąpiła w tym roku z opóźnieniem? Zwyczajowo ten dzień wiąże się z ochłodzeniem po ciepłym początku maja. Z naukowego punktu widzenia jest to zjawisko charakterystyczne dla Europy środkowej, polegające na napływie powietrza polarnego, w wyniku zmian cyrkulacji powietrza, następujących zazwyczaj na początku drugiej połowy maja.

Przymrozek w pow. bydgoskim, fot. facebook

Przymrozek w centralnej i wschodniej Polsce

Według naszych informacji, spadek temperatur poniżej 0°C był odnotowany nad ranem 18 maja w niemal całym województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim. Przymrozki dotknęły też północno-wschodnią część woj. łódzkiego, północno-zachodni skraj Podlasia, wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego czy północne rejony Wielkopolski.

Prawdopodobnie rekordowe -6°C, odnotowane zostało w powicie bydgoskim w woj. kujawsko-pomorskim. Tylko nieco wyższe temperatury, na poziomie -4°C, odnotowane zostały w okolicach Tucholi, Łowicza, Ostrowi Mazowieckiej czy Drawska Pomorskiego.

Wpływ przymrozku na rzepak i kukurydzę

Gwałtowne spadki temperatur, tym bardziej po ostatnich stosunkowo ciepłych dniach, mogą być niebezpieczne dla dobrze rozwiniętego i kwitnącego rzepaku. Przymrozek może spowodować uszkodzenia kwiatów, a także zawiązujących się łuszczyn. Uszkodzone przez niską temperaturę pędy mogą ulec deformacji, wyginając się w kształt litery „s”. Zamarzanie soku komórkowego może doprowadzić do pękania ścian komórkowych, a nawet całych tkanek.

Zagrożone uszkodzeniem są także rośliny znajdujące się we wcześniejszych fazach wegetacji, jak buraki, ziemniaki czy kukurydza. W tym ostatnim przypadku raczej nie musimy obawiać się poważniejszych strat, gdyż większość plantacji jest jeszcze zbyt młoda, a stożek wzrostu wciąż ukryty jest w ziemi. Kukurydza do fazy 5-6 liści jest w stanie znosić temperaturę nawet do -5°C. Nawet, jeśli utraci wtedy pierwsze liście, to wciąż jest w stanie poprawnie się rozwijać.

Przymrozek może uszkodzić kwiaty i łodygi rzepaku, fot. Maciej Sacha

Przymrozek a opryski

W sytuacji prognozowanych przymrozków, warto wstrzymać się z realizacją zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego roślin na dwa dni przed i dwa dni po terminie wystąpienia zjawiska. Skuteczność zabiegów w niskiej temperaturze drastycznie spada, a wręcz mogą być one szkodliwe dla roślin narażonych na stres termiczny.

Przymrozek a sadownictwo

Sadownicy szczególnie obawiają się przymrozków, które w maju masową niszczą kwiaty drzew i krzewów owocowych. Przymrozek z 18 maja objął swoim zasięgiem również okolice Grójca w woj. mazowieckim, skąd pochodzi 1/3 krajowych jabłek. Spadek temperatury do -3°C na dwie godziny, trwale uszkadza znamię słupka, uniemożliwiając zapylenie. Warto jednocześnie podkreślić, że stosowane obecnie w sadownictwie technologie umożliwiają przynajmniej częściową ochronę przed przymrozkami, czego niestety nie możemy jeszcze stosować w rolnictwie.