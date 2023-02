"Przyszła chwila na mąkę z Czarnobyla"

Do późnego piątkowego popołudnia będzie trwał strajk rolników ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś. Blokada polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku trwa od wczoraj.

To już kolejny protest lubelskich rolników. Wychodzą na ulice po to, by jak mówią, walczyć o swoją przyszłość. Niekontrolowany napływ zbóż zza naszej wschodniej granicy znacząco wpłynął nie tylko na spadki cen rodzimych zbóż, ale też na możliwości zakupowe okolicznych skupów. Na chwilę przed żniwami rolnicy zostali z wypełnionymi w 30% magazynami i gigantycznymi stratami finansowymi.

Przed granica jest 22 km korka

Jak informuje Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, na wjazd z Ukrainy do Polski oczekuje obecnie około 400 samochodów ciężarowych. Większość stoi w kolejce do odprawy weterynaryjnej. Rolnicy przepuszczają pojazdy transportujące żywe zwierzęta i substancje niebezpieczne, a także autobusy i pomoc humanitarną. W trakcie nocnej zmiany na wjeździe do Polski odprawiono pięć pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania dla transportów wymagających kontroli weterynaryjnej wynosi 13 godzin, a dla pozostałych pojazdów - dwie godziny.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja z naszej strony granicy. W kolejce stoi około 800 pojazdów. W 95% na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. To prawie 22 km korka.

Wywóz i przywóz przez przejście w Dorohusku jest całkowicie zablokowany poza autokarami kursowymi – powiedziała Siemieniuk.

- Protest przebiega w spokojnej atmosferze, w czasie nocy liczba manifestujących znacznie się powiększyła. Przed granicą stoją wielokilometrowe korki, to jednak, zdaje się nie robić na rządzących żadnego wrażenia – mówi Wiesław Gryn, jeden z organizatorów.

Chyba czas pomyśleć o bardziej dotkliwej formie protestu. Może czas na Warszawę - dodaje.

Rolnicy podkreślają, że nie zależy im na chwilowych rozwiązaniach. W tym momencie stawka jest znacznie poważniejsza niż tylko ich sytuacja ekonomiczna. Teraz chodzi już o dobro społeczne. Zaznaczają, że wwożone do Polski produkty, mimo swojej wątpliwej jakości, trafiają na polskie stoły. Dodatkowo rolnicy zastanawiają się, czy brak rzetelnej kontroli granicznej nie daje furtki przemytnikom.

W tym zbożu może wjeżdżać wszystko – papierosy, czy cokolwiek innego. Nie może być na to zgody. To prawie jak zalegalizowanie przemytu – podkreślają.

Coraz głośniej się mówi, że problem nie dotyka tylko zboża. Uwagę na problem zwraca też branża drobiarska, słychać głosy od przetwórców owoców i warzyw. Coraz więcej słychać o wjeżdżających do Polski ogromnych ilościach cukru.

"Przyszła chwila na mąkę z Czarnobyla"

Wszystkie te produkty wytworzone są w innej rzeczywistości gospodarczej – bez obwarowań ze strony Unii Europejskiej. Z możliwością stosowania dowolnych nawozów i środków ochrony roślin. Do Polski wjeżdża niedozwolona u nas żywność modyfikowana genetycznie, zanieczyszczone mykotoksynami zboże, czy hodowane na antybiotykach kurczaki. Wszystko to, co zostało wykluczone z polskiego rolnictwa, teraz wraca ze zdwojoną siłą wprost na nasze stoły za sprawą otwartych granic. Nie powinny zatem dziwić hasła z jakimi wyszli na ulice rolnicy: „Przyszła chwila na mąkę z Czarnobyla”, czy „Co tak świeci? To Twoje dzieci!” to jedne z niewielu haseł, jakie można było usłyszeć na proteście.

Oprócz złości i bezradności w powietrzu unosiło się rozgoryczenie i brak zrozumienia dla rządzących. – Jak to możliwe, że rząd tego wszystkiego nie widzi? Nie dba nie tylko o nasze rolnictwo, ale też o całe społeczeństwo – rzucają w powietrze pytania.

Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że z reguły cyrkiem rządzi dyrektor cyrku. W polskim rządzie „cyrkiem” rządzą małpy – podsumowuje gorzko jeden z rolników.

Rolnicy nie zamierzają zatrzymywać się na swojej drodze. Mówią, że chodzi o przyszłość ich i ich dzieci. O bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Dlatego też już teraz, po cichu, mówi się o kolejnych protestach.

Sprawdźcie jaka atmosfera panuje w Dorohusku.