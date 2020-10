Przyznaliśmy nagrody w konkursie "Innowacyjny Produkt Rolniczy 2020"

Już po raz szósty nagrodziliśmy innowacyjne produkty rolnicze, które przyczyniły się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz osób zarządzających gospodarstwami rolnymi. Poznajcie zwycięzców, których wybrała kapituła konkursowa oraz użytkownicy portalu farmer.pl i bezpluga.pl oraz czytelnicy "Farmera".

Zazwyczaj o tej porze roku spotykaliśmy się z Państwem na corocznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” organizowanej przez redakcję Farmera, której zwieńczeniem była wieczorna gala, podczas której ogłaszaliśmy laureatów konkursów na „Innowacyjny Produkt Rolniczy”. Niestety w tym roku, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, konferencja, jak i ogłoszenie zwycięzców konkursu musiało odbyć się w formule online.

W konkursowe szranki stanęli producenci i dystrybutorzy nawozów, środków ochrony roślin i materiału hodowlanego, pasz i dodatków paszowych, budynków inwentarskich i ich wyposażenia, ciągników i maszyn rolniczych, programów i urządzeń wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz produktów finansowych. Wyróżnienia przyznała kapituła powołana przez redakcję „Farmera”. Swoich faworytów wskazali też użytkownicy portalu farmer.pl i czytelnicy magazynu „Farmer”.

Decyzją Kapituły wyróżnienia w konkursie „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2020” otrzymali:

1. Kategoria: Nawozy

ICE Protect, Ekoplon

Nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu z dodatkiem mikroelementów mających wpływ na odporność roślin na przymrozki. Zawarte w nim składniki zagęszczają sok komórkowy, co obniża temperaturę ich zamarzania i prowadzi do zmniejszenia uszkodzeń komórek. Nawóz został wzbogacony o mannitol – związek, który przeciwdziała powstawaniu kryształków lodu w komórkach roślin.

2. Kategoria: Środki ochrony roślin

RevyFlex®, BASF Polska

Rozwiązanie fungicydowe w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Działa układowo i translaminarnie. Przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego chroniąc zboża przed chorobami grzybowymi.

3. Kategoria: Nasiennictwo

Żyto ozime KWS Jethro, Polish Agro

Jedna z najnowszych odmian żyta hybrydowego – wpisano ją do Krajowego Rejestru w roku 2019. Dobrze plonuje, jest zdrowa, toleruje okresowe niedobory wody. System PollenPlus zapewnia odporność na sporysz. Według oficjalnych badań COBORU z 2020 roku, odmiana ta potwierdziła swój plonotwórczy potencjał i pod tym względem jest w Polsce „numerem 1”.

4. Kategoria: Pasze i dodatki paszowe

Sprayfo OsmoFit firmy Trouw Nutrition Polska

5. Kategoria: Budynki inwentarskie i ich wyposażenie

Sprayfo OsmoFit to rozpuszczalny w wodzie, dietetyczny produkt, który nawadnia cielęta, dostarczając im niezbędnych soli i cukrów. W składzie Sprayfo OsmoFit dominują sole sodowe w połączeniu z mniejszą ilością soli potasowych. Ich zadaniem jest wyrównanie strat minerałów elektrolitowych, a dzięki temu umożliwienie zwierzęciu wchłaniania wody.

UNIDOZ UV- BOOTS DISINFECTOR firmy UNIDOZ

UNIDOZ UV-BOOTS DISINFECTOR to działająca w pełni automatycznie mata do dezynfekcji butów promieniami UV. Zabija nawet 99,99 proc. mikroorganizmów; także niebezpieczne patogeny. W ciągu zaledwie 8 sekund usuwa je nie tylko na podeszwach, ale na całym obuwiu umieszczonym w komorze dezynfekcyjnej.

Kategoria: Ciągniki rolnicze

Czterogąsienicowy ciągnik rolniczy John Deere 8RX 410 firmy John Deere Polska

John Deere 8RX 410 jest zupełnie nową konstrukcją. Układ 4 gąsienic zmniejsza nacisk ciągnika na glebę. Maszyna nie niszczy jej podczas skręcania, a średnica skrętu jest mniejsza niż w klasycznym ciągniku kołowym. Dodajmy, że w tym przedziale mocy, nie ma innych ciągników rolniczych, których układ jezdny byłby oparty na 4 wózkach gąsienicowych.

7. Kategoria: Inne maszyny rolnicze

Opryskiwacz AGRIFAC CONDOR ENDURANCE II

Opryskiwacz samojezdny firmy Agrifac – Condor Endurance II wyposażony został w system AiCPlus zbudowany z kamer zamontowanych na belce opryskowej, który przetwarza i analizuje zebrane informacje w czasie rzeczywistym. Te przesyłane są do opryskiwacza, który dzięki systemowi DynamicDosePlus, pryska punktowo tylko w te miejsca, w których wykryto niepożądane rośliny.

8. Kategoria: Programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego

Aplikację mojeINFOPOLE firmy Syngenta Polska

Aplikacja mojeINFOPOLE, zapewnia łatwy daje dostęp między innymi do rolniczej prognozy pogody, do bazy etykiet środków ochrony roślin, do alertów o patogenach. Dzięki niej można skorzystać z agro-kalkulatorów siewu, obsady, oprysku oraz suszenia kukurydzy. Umożliwia dokonanie pomiaru powierzchni pola za pomocą GPS-a oraz ewidencjonowanie zabiegów związanych z ochrona i nawożeniem roślin.

9. Kategoria: Finanse i ubezpieczenia

OnGeo Agro firmy OnGeo

OnGeo Agro to innowacyjny serwis internetowy ułatwiający dokumentowanie szkód w uprawach wyrządzonych na przykład przez zwierzęta czy suszę. Portal pozwala tworzyć protokoły oszacowania szkód wraz ze szczegółowym załącznikiem mapowym obrazującym skalę zniszczeń. Poprzez platformę OnGeo Agro można zlecać usługi w pełnym zakresie: pozyskania danych, ich przetworzenia oraz analizę szkody.

Czytelnicy przyznali swoje wyróżnienia trzem produktom.

Wyróżnienia czytelników portalu farmer.pl i BezPługa.pl

Ubezpieczenie Upraw Rolnych „Concordia, klauzula 1.6" firmy Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Klauzula 1.6 w ubezpieczeniu upraw rolnych dostępna jest tylko w pakietach zawierających ryzyka ujemnych skutków przezimowania i przymrozków już od ruszenia wegetacji. Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali chroni rolników przed skutkami przymrozków wiosennych. Dzięki temu innowacyjnemu rozszerzeniu, w przypadku spowodowanych przymrozkami szkód całkowitych, wypłacone zostanie 15 proc. sumy ubezpieczenia, a w przypadku szkód częściowych, przekraczających ubytek w plonie powyżej 8 proc., wypłacone zostanie odszkodowanie.

Ciągnik Ursus C-3130 Comfort firmy URSUS Dystrybucja

Ciągnik Ursus C-3130 [C 3, 130] Comfort ma funkcjonalny, ergonomiczny, niepowtarzalny i nowoczesny design. Jest bogato wyposażony. W wersji standardowej między innymi zamontowano siedzisko pomocnika, pneumatyczną amortyzację, elektrycznie sterowane, ogrzewane lusterka boczne; 4 pary hydrauliki zewnętrznej; automatyczny zaczep i kamerę cofania.

Nawóz Proleaf Max 4.0

Technologia 4.0 to duża koncentracja mikroskładników, schelatowanych w 100 proc. Proleaf Max 4.0 to coś więcej niż nawóz. Dodano do niego dwa surfaktanty, które sprawiają, że działa on jak adiuwant: zapobiega odbiciu kropli od liścia, zwilża i zapewnia optymalne pokrycie rośliny substancją czynną, dzięki czemu środki ochrony roślin i nawóz działają skuteczniej.

Jeszcze raz gratulujemy laureatom szóstej edycji konkursu „Innowacyjny Produkt Rolniczy”.