PSB: Ceny materiałów budowlanych nadal na fali wzrostów

Listopadowe średnie ceny materiałów budowlanych PSB nieznacznie, a jednak skoczyły procentowo w porównaniu do średnich cen z października. Mimo że mamy ewidentny spadek jeżeli chodzi o płyty OSB to na wzrosty cenowe nieźle zapracowały izolacje termiczne, sucha zabudowa czy też chemia budowlana.

Mimo że już mamy za sobą sezon budowlany, to ceny materiałów budowalnych dalej zaliczają wzrosty. Wszakże w listopadzie br. nie mamy już do czynienia z trzycyfrową dynamiką skoków cen. Jednak w porównaniu do października br., średnie ceny materiałów oferowanych przez PSB nieznacznie, ale wzrosły o kilka punktów procentowych.

Ceny materiałów budowlanych nadal rosły w listopadzie br. w PSB

Ceny w listopadzie 2021 r., w stosunku do listopada 2020 r., średnio wzrosły o prawie 23%. Odnotowano wzrosty we wszystkich 20 grupach towarowych: płyty OSB (+80%), izolacje termiczne (+57%), sucha zabudowa (+49%), dachy, rynny (+21%), ściany, kominy (+18%), izolacje wodochronne (+17%), instalacje, ogrzewanie (+17%), oświetlenie, elektryka (+13%), motoryzacja (+13%), płytki, łazienki, kuchnie (+13%), narzędzia (+13%), otoczenie domu (+12%), stolarka (+12%), ogród i hobby (+12%), wykończenia (+12%), chemia budowlana (+10%), wyposażenie, AGD (+9%), farby, lakiery (+8%), dekoracje (+7%) oraz cement, wapno (+6%).

Ceny w okresie I-XI 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wzrosły średnio wzrosły o ponad 11%. Wzrosty odnotowano w 20 grupach: płyty OSB (+56%), izolacje termiczne (+31%), sucha zabudowa (+28%), dachy, rynny (+13%), instalacje, ogrzewanie (+11%), oświetlenia, elektryka (+10%), narzędzia (+8%), izolacje wodochronne (+8%), ogród i hobby (+7%), stolarka (+7%), wykończenia (+7%), płytki, łazienki, kuchnie (+7%), otoczenie domu (+6%), motoryzacja (+6%), wyposażenie, AGD (+6%), chemia budowlana (+5%), cement, wapno (+5%), farby, lakiery (+4%), dekoracje (+3%) oraz ściany, kominy (+2%).