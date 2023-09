Przedłużenie embarga na produkty rolne pochodzące z Ukrainy, a także rozszerzenie ich katalogu jest w ostatnich dniach najgorętszym tematem. Posłowie partii opozycyjnych zdecydowali się na przeprowadzenie szeregu rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej, gdyż jak twierdzą polski rząd zamiast rozmawiać o ich sprawach pozostawia je swojemu biegowi i bije przedwyborczą pianę.

Jak przekonują przedstawiciele PSL-u, po ich ostatnich rozmowach w Komisji Europejskiej państwa członkowskie rozumieją czym może skutkować rezygnacja z embarga. Jak przekonują sprawa dotyczy przecież nie tylko polskiego rynku.

Zbigniew Ziejewski, poseł PSL - u po spotkaniu z Norbertem Linsem (przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE, parlamentarzysta z Niemiec) i Danielem Budą (wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE, parlamentarzysta z Rumunii) podkreśla, że Rumuni wspierają Polskę w całej rozciągłości, gdyż Rumunia ma takie same, olbrzymie problemy z związane z ukraińskim zbożem.

W rozmowie z przewodniczącym Linsem usłyszeliśmy, że do tej pory polski rząd nie interesował się tym problemem, pozostawił to na ostatnie dni. Musimy intensywnie pracować w komisji, otrzymaliśmy pełną deklarację wsparcia zarówno ze strony przewodniczącego, jak i jego zastępcy - podkreślił Ziejewski. - Chcemy rozwiązać ten problem nie tylko na dwa miesiące, tylko na dłuższy okres. Dwa miesiące nic nie dadzą. To trzeba poukładać na kilka lat do przodu. Tym bardziej, że Ukraina chce wejść do UE. Na dzień dzisiejszy, z tegorocznych zbiorów Ukraina ma do wyeksportowania 56 milionów ton zbóż. Unia zadeklarowała, że dołoży 35 euro do tony wyeksportowanego towaru, ale co dalej? Będziemy częściej jeździć do Brukseli i prowadzić dalsze rozmowy.