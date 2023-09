W serii rozmów przedwyborczych spotykamy się z Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem, liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jaki pomysł ludowcy mają na polską wieś?

Władysław Kosiniak - Kamysz - lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rocznik 1981. Lekarz. W Sejmie od roku 2015.

Farmer: Widzimy się przy okazji wyborów i bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie. Jaki jest plan Polskiego Stronnictwa Ludowego na najbliższy czas? Co zrobicie, jeżeli dostaniecie się do Sejmu?

Władysław Kosiniak - Kamysz: Jesteśmy w nieprzypadkowym miejscu, w Kraśniku, w zagłębiu malin, które przeżywa ogromny kryzys z powodu cen owoców miękkich. Takich problemów jest w rolnictwie więcej: na rynku trzody chlewnej najniższe pogłowie od 70 lat, na rynku mleka ceny o 25% niższe niż w grudniu 2022 roku, sprawy niekontrolowanego napływu zbóż i cena zbóż po tych żniwach, zboże przemysłowe. Więc naprawdę możemy mówić o trudnej sytuacji w większości branż rolnictwa. Jako PSL proponujemy kilka rzeczy.

PSL będzie dążył do wprowadzenia systemu kaucyjnego

Po pierwsze zatrzymanie niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Nie tylko pszenica, kukurydza, słonecznik czy rzepak, ale my uważamy, że trzeba ten katalog rozszerzyć o kolejne zboża. Trzeba dołożyć miód, trzeba dołożyć właśnie owoce miękkie. Uważamy, że system kaucyjny rozwiązałby sprawę. Nasza ustawa z lipca 2022 roku, która do dzisiaj przez rządzących nie została wzięta pod uwagę rozwiązałaby problem, bo gdyby kaucja była 1000 zł na tonę zboża to nikt by nie wprowadzał przestępczego nazewnictwa, tak zwanego zboża technicznego, które nie istnieje. Nie ma w nomenklaturze rolniczej, nie ma w naukach rolnych takiego sformułowania. Wprowadzenie systemu kaucyjnego, wyznaczenie portów w całej Europie, skup interwencyjny na poziomie europejskim, żeby pomagać krajom, które faktycznie tego potrzebują, żeby tym samym zatrzymać imigrację.

Ja z tymi wnioskami wystąpiłem do szefowej komisji, ponieważ komisarz Wojciechowski jest bezczynny, bezradny, nieudolny w tych swoich działaniach.

Problemów na wsi, w rolnictwie jest jeszcze więcej: rosnące ceny energii, opłacalność w rolnictwie de facto nie występuje dzisiaj w Polsce.

Konieczne jest zwiększenie produkcji rolnej, nie jej ograniczanie

Mamy też problem zielonego ładu, który rolnicy nazywają zieloną kulą u nogi. Jak się Polskie Stronnictwo Ludowe zapatruje na tą sprawę?

To druga gwarancja PSL-u, druga gwarancja Trzeciej Drogi. My jesteśmy za zwiększaniem produkcji rolnej. W tej części zielonego ładu dotyczącej rolnictwa jest ograniczanie produkcji rolnej, jest ograniczanie produkcji rolnej i w Polsce i w Europie o 20%. Nie zgadzamy się na to. Uważamy, że w obliczu wojny ze wschodnią granicą, w obliczu potrzeb żywnościowych, w obliczu bezpieczeństwa żywnościowego trzeba zwiększać produkcję. Wolność produkcji, nie żadne ograniczenia, tylko dofinansowanie prawdziwego rolnika. Jesteśmy za tym, aby wprowadzić definicję aktywnego rolnika. To jest bardzo jasne postawienie na prawdziwych producentów żywności, na tych, którzy prowadzą gospodarstwo na 100%. Chcielibyśmy zachować uprawnienia, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie, ale nie żyją z rolnictwa, a prawdziwym rolnikom dać szansę na program aktywnego rolnika, na wprowadzenie tej definicji na dofinansowanie. Proponujemy sześciokrotne zwiększenie wydatków na modernizację w wszystkich planach i krajowych i europejskich, w pozyskaniu ze środków w Unii Europejskiej dla aktywnych rolników. Tym się różnimy od rządzących - oni nie chcą prowadzić tej definicji aktywnego rolnika.

Ukraina była jest będzie ten problem będzie narastał. Ukraina będzie próbowała wejść do Unii Europejskiej. My będziemy się zderzali coraz mocniej z taką nieuczciwą konkurencją. Jaki pomysł macie na to, żeby to wyeliminować, jakoś to poukładać?

Dla tych, którzy się znają na rolnictwie, na wsi, jest oczywiste: na Ukrainie można stosować środki które są w Unii Europejskiej zakazane. My nie wiemy jaka jest jakość tego produktu, to jest niebezpieczeństwo dla konsumenta. Czyli my występujemy nie tylko w obronie rolników, ale w obronie też polskich konsumentów, europejskich konsumentów. Nie może być tak, że zasady w Europie są bardzo ostre: ma być spadek zużycia środków ochrony roślin, nawozów co też jest nieuczciwe wobec polskiego rolnictwa i na co się nie zgadzamy, a na Ukrainie: hulaj dusza piekła nie ma. Możesz stosować wszystko bez ograniczeń. Na to nie ma naszej zgody, więc jeżeli współpraca z Ukrainą ma polegać tylko na solidarności jednokierunkowej, takiej, w której Polacy otworzyli drzwi swoich domów i serca, pomagają, to my też oczekujemy solidarności ze strony Ukrainy, zrozumienia naszych potrzeb i ochrony naszego rynku. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej musi być obwarowane. Po pierwsze: okresami przejściowymi, po drugie: dostosowaniem się do norm panujących w Unii Europejskiej. Polska też powinna inwestować i oczekiwać możliwości inwestycyjnych na Ukrainie. Dzisiaj trzeba więcej protekcjonizmu w ochronie rynku polskiego i europejskiego, czyli więcej ochrony. Póki co nie ma jakiejś strategii rozwoju polskiego rolnictwa.

Gdyby Ukraina miała wejść do UE teraz, na takich warunkach to jest to koniec polskiego rolnictwa

Jakby Ukraina, na takich warunkach jak teraz, z dnia na dzień, miała wejść do Unii Europejskiej, to jest koniec polskiego rolnictwa. To tak nie może się odbywać. Nasi europosłowie, w przeciwieństwie do europosłów PiS-u głosowali przeciwko zniesieniu ceł teraz na kolejny rok. Byliśmy przeciwko ponieważ uważamy, że albo system kaucyjny, albo embargo, albo cła muszą być wprowadzone.

Ukraina, Zielony Ład, nieuczciwa konkurencja. PSL jako partia, która od wielu lat jest najbliżej rolników powinniście zaproponować coś więcej niż tylko hasła, które powtarzają wszystkie partie?

Krajowa Grupa Spożywcza nie zdała egzaminu. Jeżeli rolnicy nie będą udziałowcami przetwórstwa i handlu, nie będzie lepszej sytuacji w rolnictwie. My proponujemy wprowadzenie udziału rolników w przetwórstwie, handlu. To jest coś lepszego, niż tylko zapewnienie na półkach polskich produktów. Chciałbym, żeby te półki były zapełnione wszędzie polskim produktami, tylko jak umrą te gospodarstwa, które dzisiaj są na skraju bankructwa, to lokalnych dostawców nie będzie. Potrzebny jest udział rolników w przetwórstwie, w handlu. Potrzebna jest zmiana dotycząca funduszu stabilizacji dochodów rolniczych. Od kilku lat leży ustawa o funduszu stabilizacji dochodów rolniczych. Susza, grad, podtopienia, powodzie, huragany - kumulacja zmian klimatycznych jest większa niż kiedykolwiek. Do tego tsunami energetyczne, czyli rosnące ceny energii nie pozwalają na z bezpieczne zbilansowanie swojej firmy, bo dzisiaj gospodarstwo rolne dla tych gospodarstw produkcyjnych, to jest już przedsiębiorstwo. Położymy duży nacisk na fundusz stabilizacji rolnictwa, żeby była przewidywalność dochodów, powszechność ubezpieczeń. Ubezpieczenia to też szeroki temat. Rolnik powinien mieć możliwość ubezpieczyć się od wszystkiego - bez zbędnych eliminacji.

Należy utrzymać produkcyjny, rolniczy charakter wsi

Kolejna rzecz to utrzymanie produkcyjnego charakteru wsi. Cieszymy się, że nasze wsie się rozrastają, że przychodzą mieszkańcy miast, chcą budować swoje domy, ale wieś musi zachować swój produkcyjny i rolniczy charakter. Ma swoje obyczaje, swoje tradycje, ale ma też swoje zwyczaje. Czasem wyjedzie ciągnik, nie po ciszy nocnej o 6:00 rano, tylko wyjedzie o 4:00 rano i czasem będzie trochę ziemi nawiezione, czy nawet błota na drogę. Trzeba spokojnie do tego podchodzić. Mieszkańcy, którzy się sprowadzają na wieś muszą zrozumieć, że gospodarka wieś musi pozostać, że gospodarze muszą być na wsi. Jeżeli wieś się staje tylko sypialnią dla miasta to jest koniec.

Fundusz stabilizacji dochodów rolniczych miałby obejmować między innymi interwencję państwa w momencie kiedy dochodzi do jakichś nieprzewidzianych zdarzeń np. klęska urodzaju, która niesie ze sobą spadki cen. Czasem zdarzają się zablokowane rynki. To ma być taki zespół szybkiego reagowania na wszystkie możliwe problemy. Dzisiaj nie wolno pozostawić ludzi samym sobie, jeżeli sobie radzą to nie podcinamy im skrzydeł, ale jeżeli mają problemy to od tego jest państwo żeby interweniować.

Sposobem na poradzenie sobie w trudnych sytuacjach mógłby być czasem skup interwencyjny: i na poziomie polskim i europejskim, otworzenie nowych rynków, promocja rolnictwa. Nie wiem czy państwo wiecie, ale obecny rząd zlikwidował de facto wydziały handlu zagranicznego, wydziały, które promowały polską żywność. Przede wszystkim dzisiaj nie ma dyplomacji gospodarczej w Polsce ,więc trzeba ją utworzyć.

Mówi Pan o systemie ubezpieczeń jako jednym z tych podstawowych filarów stabilizacji. Przy obecnym systemie z szacowania strat, choćby suszowych, jest to bardzo trudne. Rolnicy nie są zadowoleni Czy macie jakiś pomysł na to, żeby naprawić ten cały system?

System prowadzenia oceny wystąpienia danego zjawiska i późniejszy system musi być bardziej powiązany z samorządem. Pozostaje jeszcze kwestia szkód łowieckich, do dzisiaj nierozwiązana. Ten sztucznie kreowany konflikt pomiędzy myśliwymi i rolnikami jest niedobry dla ochrony środowiska i w ogóle dla gospodarki, dla kultury agrarnej, ale też dla gospodarki leśnej. Uważamy, że potrzebne jest większe zaangażowanie państwa w szacowanie wszystkich takich szkód. Myślę tego systemu odszkodowań za szkody łowieckie.

Bardzo ważne jest też usprawnienie szacowania i działania aplikacji, ale za nasze rządów nie trzeba będzie robić zdjęcia obornika rozrzuconego na polu. Tysiące tirów przejechały zza wschodniej granicy, przywiozły jakiś podejrzany produkt, podejrzane zboże, to tego nie zrobili zdjęcia tym tir-rom i nie wiedzą gdzie są. Rozpłynęły się w powietrzu? Ale jak rozrzucisz obornik na polu to musisz robić szybko zdjęcie, bo nie dostaniesz dopłaty. Od echoschematów też odejdziemy. To jest nie do przyjęcia, żeby porządnych prawdziwych rolników maltretować jeszcze jakimiś zdjęciami rozrzuconego obornika.

Co jest dla was najważniejsze w kwestii polskiej wsi na najbliższe lata?

W nadchodzącej kadencji chyba nie znajdzie się inna partia, która ma taką wiedze o rolnictwie. Gdyby tutaj stanął Jarosław Kaczyński, to on ma tylko jedną teorię: chłopi są pazerni, rzucili im się parę groszy przed wyborami, to i tak na nas zagłosują.

Proszę Was nie dajcie się na to nabrać. Po raz kolejny nie uwierzcie w ich słowa. Oni się wami interesują teraz. Przychodzą jak kolędnicy na dożynki. Niech się polska wieś nie da zwieść kolejny raz faryzeuszom, którzy gdzieś się tam się pojawiają.

Podsumowując: najważniejsze to zatrzymać niekontrolowany napływ zboża i produktów rolnych z Ukrainy, doprowadzić do wprowadzenia pojęcia aktywnego rolnika, wspierać prawdziwych, aktywnych rolników. Należy też uprościć procedury i usprawnić funkcjonowanie systemu.

Żadnych ograniczeń produkcji

Kolejna sprawa: żadnych ograniczeń produkcji. Za naszych rządów nie trzeba będzie rejestrować na pewno kur, perliczek, indyków, kaczek i gęsi. Żadnych takich ograniczeń tutaj nie będzie. Musimy uratować ten przydomowy chów, sprzedaż bezpośrednią i nie ograniczać produkcji rolnej. To jest wyzwanie na poziomie polskim i europejskim. Zwiększajmy produkcję rolną w Europie i w Polsce. W sprawach polskiej wsi mamy jasny wyrazisty program. To jest dla mnie powód do wielkiej dumy, bo jesteśmy spadkobiercami w wielkiej tradycji Witosa, kultury agraryzmu, z której wyrastamy, Ruchu Ludowego, który wyrasta z polskiej wsi.

Dziękuję za rozmowę.