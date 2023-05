Otwarta granica z Ukrainą wprowadziła potężne zamieszanie na polskim rynku rolnym. Pojawiły się olbrzymie problemy z niekontrolowanym napływem zboża, owoców miękkich, cukru, jajek i drobiu. Dużo mówiło się też o miodzie. Co prawda, minister rolnictwa, Robert Telus, w jednym z wywiadów zapewniał, że branża ma się świetnie, a sami pszczelarze proszą aby przestał mówić o ich problemach, bo w gruncie rzeczy nasz rynek bez miodu z Ukrainy sobie nie poradzi, jednak sami zainteresowani mają na ten temat inne zdanie.

Schodzimy z ciężkiej chemii po to, żeby ten nasz miód był coraz lepszy, coraz zdrowszy. Dzisiaj przychodzi na nasz rynek miód nie wiadomo skąd. Nie mamy pojęcia jaka jest jego wartość, nie wiemy czym te pszczoły były leczone, na jakich roślinach zbierały nektar. I ten miód jest sprzedawany. Zastanówmy się, czy ten miód, który kosztuje dwadzieścia kilka złotych jest zdrowy - mówi Jerzy Duda. - Branża pszczelarska jest jeszcze w dobrej kondycji, ale tylko dlatego, że my zajmujemy się tym głównie hobbystycznie - zaznacza.

Oprócz napływu miodów niewiadomego pochodzenia i jakości pszczelarze widzą też duży problem w nowej WPR, która ich zdaniem wyklucza większość pszczelarzy z rynku.

Jak podkreślają dużym problemem jest także wysoki poziom formalizacji procedur, które muszą realizować, aby otrzymać dofinansowania.

Wprowadzony został numer EP, czyli numer producencki na potrzeby agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pszczelarze to nie są czterdziestolatkowie, tylko to są panowie powyżej 70 lat najczęściej. I dzisiaj oni nagle zostają bez leków dla swoich pszczół. Dofinansowanie do zakupu leków dla rodzin pszczelich jest na poziomie około 90%, same leki nie są tanie, więc wykluczenie części pszczelarzy z tego systemu powoduje poważne problemy. Na 126 producentów w moim stowarzyszeniu ponad 40 jest poza projektem. To olbrzymia skala. Ci starsi ludzie nie są w stanie przejść przez tą biurokrację - często nie mają nawet kont bankowych - przekonuje.