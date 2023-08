Mimo tegorocznych problemów z pogodą w Europie (susze, ulewy, powodzie), zbiory zbóż w UE będą nieco wyższe od ubiegłorocznych, natomiast nadal będą poniżej średniej dziesięcioletniej - uważa Pierre Bascou, przedstawiciel DG AGRI Komisji Europejskiej. Istnieją jednak duże obawy o jakość europejskiej pszenicy.

Posłowie Parlamentu Europejskiego (a konkretnie ci związani z komisją rolnictwa i rozwoju PE) zapoznali się w środę z bardzo wstępnymi danymi dotyczącymi produkcji zbóż w UE i na Ukrainie w 2023 r.

Unijna produkcja powoli odrabia straty

Jak zaznaczył Pierre Bascou, przedstawiciel DG AGRI Komisji Europejskiej, który zaprezentował w PE szacunkowe dane dotyczące zbiorów w UE, jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie przedstawiły, jak do tej pory, pełne sprawozdania z tegorocznych żniw, ale pierwsze szacunki mówią o tym, że produkcja zbóż w UE osiągnie poziom 271 mln ton zbóż. Będzie to o 2,4% więcej od tego, co zebraliśmy w ub. roku, ale trzeba pamiętać, że zbiory notowane w zeszłym roku były najniższe w ciągu ostatnich 10 lat.

- Porównując dane z ostatnich 5 lat – omawiana produkcja jest nadal niższa o 3% od średniej. A więc odbijamy się od dna, ale wciąż daleko nam do średniego poziomu wieloletniego - zaznaczył Pierre Bascou.

Na tegoroczną produkcję miała wpływ oczywiście przede wszystkim susza. Zbiory w wielu państwach członkowskich opóźniły się, pojawiły się też obawy o zawartość białka w zbożach oraz o jakość pszenicy.

- Już teraz spodziewamy się, że pszenica będzie średniej jakości w porównaniu z tym, co mieliśmy w poprzednich latach - stwierdził przedstawiciel DG AGRI.

Największą niepewną są na dziś oczywiście dane dotyczące poziomu produkcji kukurydzy w UE.

Szacunki dotyczące eksportu

Niestety spadają ceny europejskich zbóż. Obniżył się też unijny eksport.

- Ale wciąż jesteśmy jednym z głównych eksporterów pszenicy i jęczmienia. Spodziewamy się, że UE będzie drugim największym eksporterem pszenicy i jęczmienia (na poziomie 42 mln ton pszenicy i 10 mln ton jęczmienia). Mamy dużą konkurencję, zwłaszcza ze strony Rosji, która zwiększyła swoją produkcję (w zeszłym roku była ona, podobnie jak zbiory, rekordowa). Rosja będzie więc naszym silnym konkurentem na rynku pszenicy i jęczmienia - stwierdził Pierre Bascou.

I dodał:

- Jeśli natomiast chodzi o jakość zbóż – mamy duże obawy w UE o ich poziom, na co wpływ mają intensywne opady w czasie zbiorów.

Ceny zbóż wzrosną na unijnym rynku?

Ekspert DG AGRI przewiduje, że ceny zbóż w Europie w najbliższym czasie prawdopodobnie wzrosną, na co wpływ będzie miała przede wszystkim sytuacja w basenie Morza Czarnego, jak i w Chinach. Ale obawa o jakość zbóż będzie oddziaływać tonująco na te podwyżki. Wyjątkiem będzie pszenica wysokiej jakości, bowiem KE przewiduje w tym sezonie dodatkowo zmniejszony eksport pszenicy durum z Kanady, co dodatkowo umocni ceny europejskiej pszenicy wysokiej jakości.

Przedstawiciel KE porównał tegoroczną skalę zbiorów różnych gatunków roślin z wynikami osiąganymi w latach poprzednich i stwierdził, że przede wszystkim spadły zbiory rzepaku, wzrosły natomiast o ok. 14% słonecznika i o 15% soi.

Zbiory na Ukrainie będą dobre

Jeśli chodzi o Ukrainę, mimo niesprzyjających okoliczności geopolitycznych i również pogodowych, tegoroczne zbiory w tym państwie będą dobre, tj. prawdopodobnie ukształtują się na poziomie notowanym w zeszłym roku. Jak poinformował Pierre Bascou, ministerstwo rolnictwa Ukrainy przewiduje, że produkcja wyniesie 76 mln ton ziarna, z czego 56 mln ton będą stanowiły same zboża.

Jeśli chodzi o dodatkowo liczoną kukurydzę, Ukraina zbierze jej prawdopodobnie 28 mln ton.

Przewiduje się, że 41% zbiorów pszenicy zostanie z Ukrainy wyeksportowane.